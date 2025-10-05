PODCAST CANLI YAYIN

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrılabilir!

Fenerbahçe’de ara transfer dönemine aylar olmasına rağmen sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Yaz transfer döneminde de adı sık sık ayrılık söylentileriyle anılan yıldız futbolcunun, ocak ayında sarı-lacivertli takıma veda edebileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftasında Kadıköy'de Fransız temsilcisi OGC Nice'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanarak Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe'ye zaferi getiren goller 3. ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Nice'in tek sayısını ise 37. dakikada penaltıdan Kevin Carlos kaydetti.

MOURINHO İZİN VERMEDİ

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Szymanski'nin menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncuya Avrupa'nın beş büyük liginden ikisinden teklif geldiğini ancak Jose Mourinho'nun transfere izin vermediğini belirtmişti. Yeni iddialara göre ise yıldız futbolcuya Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinden ciddi teklifler var. Haberde, Polonyalı orta sahanın devre arasında sarı-lacivertlilere veda edebileceği vurgulandı.

AVRUPA PEŞİNDE

Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transfer dedikoduları yeniden gündeme geldi. Yaz döneminde Avrupa ekiplerinin radarına giren Sebastian Szymanski'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

