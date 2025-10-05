Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrılabilir!

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftasında Kadıköy'de Fransız temsilcisi OGC Nice'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanarak Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe'ye zaferi getiren goller 3. ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Nice'in tek sayısını ise 37. dakikada penaltıdan Kevin Carlos kaydetti.

Sebastian Szymanki (İHA)

MOURINHO İZİN VERMEDİ

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Szymanski'nin menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncuya Avrupa'nın beş büyük liginden ikisinden teklif geldiğini ancak Jose Mourinho'nun transfere izin vermediğini belirtmişti. Yeni iddialara göre ise yıldız futbolcuya Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinden ciddi teklifler var. Haberde, Polonyalı orta sahanın devre arasında sarı-lacivertlilere veda edebileceği vurgulandı.