Fenerbahçe'de Ederson endişesi! Maç kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesinde kaleci Ederson’un durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı file bekçisi, sabah saatlerinde ağrı hissetmesi üzerine öğle saatlerinde Samsun’da MR’a girdi. Yapılan tetkiklerin ardından Ederson’un durumunun maç saatinde netlik kazanacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puan toplayan sarı-lacivertliler 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı ve haftaya 6. sırada girdi. Hafta içinde Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde, kırmızı beyazlılar ise Konferans Ligi'nde oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.

Milan Skriniar

SKRINIAR CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Slovak savunmacı bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında sarı kart görmüştü. Skriniar, Samsunspor deplasmanında kart görmesi halinde 19 Ekim'de oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Ederson

JOHN VICTOR ÇAĞIRILDI

Öte yandan Ederson'un yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya Millî Takımı kadrosundan da çıkarıldığı açıklandı. Brezilya Futbol Federasyonu, kalecinin yerine Nottingham Forest forması giyen John Victor'un kadroya çağrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teknik direktör Carlo Ancelotti, 10 ve 14 Ekim tarihlerinde Güney Kore ve Japonya ile oynanacak maçlar için Nottingham Forest kalecisi John'u kadroya dahil etti. John, antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Ederson'un yerine kadroya davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

