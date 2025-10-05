Fenerbahçe'de Ederson endişesi! Maç kadrosundan çıkartıldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puan toplayan sarı-lacivertliler 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı ve haftaya 6. sırada girdi. Hafta içinde Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde, kırmızı beyazlılar ise Konferans Ligi'nde oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.

Milan Skriniar (AA) SKRINIAR CEZA SINIRINDA Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Slovak savunmacı bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında sarı kart görmüştü. Skriniar, Samsunspor deplasmanında kart görmesi halinde 19 Ekim'de oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.