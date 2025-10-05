PODCAST CANLI YAYIN

Ayhancan Güven DTM'de dünya şampiyon olup tarih yazdı!

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) sezonunun final yarışında zafere ulaşarak şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu.

Almanya'nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 DTM sezonunun final yarışına ev sahipliği yaptı. Şampiyonluk mücadelesine ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven, kusursuz bir sürüş performansı sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada geçti ve büyük zaferini ilan etti.

DTM TARİHİNDE BİR İLK

Bu sonuçla birlikte DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot unvanını elde eden Güven, aynı zamanda Türkiye'nin otomobil sporlarındaki en büyük başarısına imza attı. Bu zafer, hem kişisel kariyerinde hem de Türk motor sporları tarihinde yeni bir sayfanın açılmasını sağladı.

ALTIN KATEGORİDE TEK TÜRK PİLOT

FIA sürücü sınıflandırmasında "Altın" kategoride yer alan Ayhancan Güven, bu klasmandaki tek Türk pilot olma özelliğini taşıyor.
Ayrıca Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Güven, 2019 yılından bu yana Red Bull'un desteğiyle yarışıyor.

İSTİKRARLI PERFORMANS, HAK EDİLEN ZAFER

Sezon boyunca üst düzey bir istikrar ortaya koyan Red Bull sporcusu, Hockenheimring'deki son yarışta da baskı altında hata yapmadan zirveye ulaştı.

