Ayhancan Güven DTM'de dünya şampiyon olup tarih yazdı!

Almanya'nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 DTM sezonunun final yarışına ev sahipliği yaptı. Şampiyonluk mücadelesine ikinci sıradan başlayan Ayhancan Güven, kusursuz bir sürüş performansı sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada geçti ve büyük zaferini ilan etti.

Ayhancan Güven (AA) DTM TARİHİNDE BİR İLK Bu sonuçla birlikte DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot unvanını elde eden Güven, aynı zamanda Türkiye'nin otomobil sporlarındaki en büyük başarısına imza attı. Bu zafer, hem kişisel kariyerinde hem de Türk motor sporları tarihinde yeni bir sayfanın açılmasını sağladı.