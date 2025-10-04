PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Yasin Kol tepkisi! "Kol kola kardeşler!"

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, hakem Yasin Kol’un yönetimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda Yasin Kol'un avantaja bıraktığı bir durumda Galatasaray atağa kalktı. Ancak hakem kısa bir süre sonra oyunu durdurup en direkt serbest vuruş kararı verdi. Bu karar, hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de tribünlerin tepkisini çekti.

Yasin Kol (AA)Yasin Kol (AA)

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM

Maç sonrası Galatasaray, resmî X (Twitter) hesabı üzerinden hakem kararına yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında yaptığı tartışmalı hatayı, Yasin Kol'un bu karşılaşmadaki pozisyonuyla birleştirerek bir video kolajı yayınladı.

