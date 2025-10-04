Galatasaray'dan Yasin Kol tepkisi! "Kol kola kardeşler!"

Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda Yasin Kol'un avantaja bıraktığı bir durumda Galatasaray atağa kalktı. Ancak hakem kısa bir süre sonra oyunu durdurup en direkt serbest vuruş kararı verdi. Bu karar, hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de tribünlerin tepkisini çekti.