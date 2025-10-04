PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig’de haftanın en dikkat çekici mücadelesinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Son haftalarda dalgalı bir performans sergileyen iki dev ekip, Stamford Bridge’de kozlarını paylaşacak. Peki Chelsea-Liverpool canlı nereden izlenir? İşte Chelsea-Liverpool maç saati ve kanal bilgisi…

İngiltere Premier Lig'de futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Haftanın en önemli maçında Chelsea, Stamford Bridge'de güçlü rakibi Liverpool'u ağırlayacak. Peki Chelsea-Liverpool saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea-Liverpool canlı nereden izlenir?

Chelsea-Liverpool saat kaçta?

Chelsea ile Liverpool arasındaki dev Premier Lig mücadelesi için geri sayım sürüyor. 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

Chelsea-Liverpool canlı nereden izlenir?

Karşılaşma, Stamford Bridge'de oynanacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea'de kazanma sıkıntısı

Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Chelsea, geride kalan 6 haftada yalnızca iki kez galibiyet sevinci yaşayabildi. West Ham ve Fulham karşısında üç puanı hanesine yazdıran Maviler, Brighton ve Manchester United'a karşı sahadan mağlup ayrıldı. Brentford ve Crystal Palace maçlarında ise puanları paylaşmak zorunda kaldı.

Liverpool'un zirve yarışı devam ediyor

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Liverpool, ligdeki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Crystal Palace deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. Kırmızılar, bu karşılaşmada yeniden galibiyet ritmini bularak zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Sanchez, Chalobah, Hato, James, Cucurella, Santos, Caicedo, Fernandez, Estevao, Neto, Pedro
Liverpool: Alisson, van Dijk, Konate, Kerkez, Bradley, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Isak

