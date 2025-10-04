İngiltere Premier Lig'de futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Haftanın en önemli maçında Chelsea, Stamford Bridge'de güçlü rakibi Liverpool'u ağırlayacak. Peki Chelsea-Liverpool saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea-Liverpool canlı nereden izlenir?
Chelsea-Liverpool saat kaçta?
Chelsea ile Liverpool arasındaki dev Premier Lig mücadelesi için geri sayım sürüyor. 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.
Chelsea-Liverpool canlı nereden izlenir?
Karşılaşma, Stamford Bridge'de oynanacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Chelsea'de kazanma sıkıntısı
Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Chelsea, geride kalan 6 haftada yalnızca iki kez galibiyet sevinci yaşayabildi. West Ham ve Fulham karşısında üç puanı hanesine yazdıran Maviler, Brighton ve Manchester United'a karşı sahadan mağlup ayrıldı. Brentford ve Crystal Palace maçlarında ise puanları paylaşmak zorunda kaldı.