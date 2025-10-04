İngiltere Premier Lig'de futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Haftanın en önemli maçında Chelsea , Stamford Bridge'de güçlü rakibi Liverpool 'u ağırlayacak. Peki Chelsea-Liverpool saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea-Liverpool canlı nereden izlenir?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Chelsea'de kazanma sıkıntısı

Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Chelsea, geride kalan 6 haftada yalnızca iki kez galibiyet sevinci yaşayabildi. West Ham ve Fulham karşısında üç puanı hanesine yazdıran Maviler, Brighton ve Manchester United'a karşı sahadan mağlup ayrıldı. Brentford ve Crystal Palace maçlarında ise puanları paylaşmak zorunda kaldı.