Wayne Rooney'den Arne Slot'a Galatasaray eleştirisi! "Daha kötü bitebilirdi"

Rooney, Liverpool'un ortaya koyduğu oyunun beklentilerin çok altında olduğunu vurgularken, "Bence Liverpool gerçekten kötü oynadı. Beni endişelendiren şey, geride oldukları sırada yeterli zamanları da varken tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesi ve adeta, 'Gidin ve kendiniz halledin.' demesi oldu." ifadelerini kullandı.
"DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"
İngiliz eski yıldız, Liverpool'un savunmada yaptığı hatalara da dikkat çekerek; "Top kaybettiler, kontra ataklara maruz kaldılar. Ayrıca Alisson'un sakatlığı göz önüne alındığında, maç Liverpool için çok daha kötü bitebilirdi." dedi.
"AMORİM LİNÇ EDİLİRDİ"
Rooney, Slot'un tercihlerini tartışmalı bulduğunu belirterek, "Bence Arne Slot'un geçen sezon Liverpool ile kazandığı şampiyonluk, bazı kararlarının göz ardı edilmesini sağlıyor. Sağ bekte bir orta saha oyuncusunu oynatması, sağ bek ile sağ kanat oyuncusunu aynı anda kullanması büyük riskti. Amorim, bunu Manchester United'da yapsa kesinlikle linç edilirdi." sözleriyle konuşmasını tamamladı.