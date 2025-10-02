PODCAST CANLI YAYIN

Wayne Rooney'den Arne Slot'a Galatasaray eleştirisi! "Daha kötü bitebilirdi"

Liverpool’un Galatasaray’a 1-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney, teknik direktör Arne Slot’un tercihlerini eleştirdi.

Giriş Tarihi:
Wayne Rooney'den Arne Slot'a Galatasaray eleştirisi! "Daha kötü bitebilirdi"

Rooney, Liverpool'un ortaya koyduğu oyunun beklentilerin çok altında olduğunu vurgularken, "Bence Liverpool gerçekten kötü oynadı. Beni endişelendiren şey, geride oldukları sırada yeterli zamanları da varken tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesi ve adeta, 'Gidin ve kendiniz halledin.' demesi oldu." ifadelerini kullandı.

Wayne Rooney (AA)Wayne Rooney (AA)

"DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

İngiliz eski yıldız, Liverpool'un savunmada yaptığı hatalara da dikkat çekerek; "Top kaybettiler, kontra ataklara maruz kaldılar. Ayrıca Alisson'un sakatlığı göz önüne alındığında, maç Liverpool için çok daha kötü bitebilirdi." dedi.

Wayne Rooney (AA)Wayne Rooney (AA)

"AMORİM LİNÇ EDİLİRDİ"

Rooney, Slot'un tercihlerini tartışmalı bulduğunu belirterek, "Bence Arne Slot'un geçen sezon Liverpool ile kazandığı şampiyonluk, bazı kararlarının göz ardı edilmesini sağlıyor. Sağ bekte bir orta saha oyuncusunu oynatması, sağ bek ile sağ kanat oyuncusunu aynı anda kullanması büyük riskti. Amorim, bunu Manchester United'da yapsa kesinlikle linç edilirdi." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCUCimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Casper
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma ertelendi!
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
MSB'den Gazze mesajı: Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz | SDG mesajı: Hassasiyetle takip ediliyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 38 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!