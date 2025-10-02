Wayne Rooney'den Arne Slot'a Galatasaray eleştirisi! "Daha kötü bitebilirdi"

Rooney, Liverpool'un ortaya koyduğu oyunun beklentilerin çok altında olduğunu vurgularken, "Bence Liverpool gerçekten kötü oynadı. Beni endişelendiren şey, geride oldukları sırada yeterli zamanları da varken tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesi ve adeta, 'Gidin ve kendiniz halledin.' demesi oldu." ifadelerini kullandı.

Wayne Rooney (AA) "DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ" İngiliz eski yıldız, Liverpool'un savunmada yaptığı hatalara da dikkat çekerek; "Top kaybettiler, kontra ataklara maruz kaldılar. Ayrıca Alisson'un sakatlığı göz önüne alındığında, maç Liverpool için çok daha kötü bitebilirdi." dedi.