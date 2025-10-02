PODCAST CANLI YAYIN

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında sarı lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu kendisiyle özdeşleşen ikonik harekti de yaptı.

Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Nice ile karşılaştı.

Mücadelenin 3. dakikasında Anderson Talisca'nın pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakip kaleciyi karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Sezon başında büyük uğraşlarla transfer edilen milli futbolcu, ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon Benfica ile birlikte 14. karşılaşmasında ikinci defa ağları sarstı.

MOUSSA SOW'DAN SONRA İKİNCİ

Milli futbolcu, attığı golle Fenerbahçe adına Avrupa kupalarında atılan en erken ikinci gole imza attı. Kerem'in bu istatistiği, 1 Kasım 2016'da Manchester United karşısında 01:06'da ağları havalandıran Moussa Sow'un rekorunun ardından geldi.

