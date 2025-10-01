PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi: Aralarında 4 büyükler de var!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den aralarında Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi dört büyüklerin de aralarında bulunduğu 11 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Giriş Tarihi:
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi: Aralarında 4 büyükler de var!

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi.

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi. (AA)Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi. (AA)

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş ve Kocaelispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksek Yıldırım ile İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi. (AA)Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi. (AA)

Gençlerbirliği'nde forma giyen Franco Tongya ve Sekou Koita'nın "kural dışı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü - Ek-2 - TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu m. 4/2-a maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

Sakaryaspor'un 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynadığı müsabakada aynı anda 7 yabancı oyuncusu sahada yer almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen hakkında tutuklama talebi
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! İsrail'den teknelere siber saldırı: 15 dakika boyunca iletişim kesildi
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan meşruiyet açıklaması: "Yok hükmündedir"
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in eski eşi şaşırttı! Meğer karı-koca aynı filmde oynamış...