Samsunspor Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Legia Varşova ile karşılaşacak

Samsunspor Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'ne kaldı (AA)

AVRUPA LİGİ'NDEN KONFERANS LİGİ'NE

Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlamıştı. Ancak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a ilk maçta 2-1 kaybeden Samsunspor, rövanşı 0-0 tamamladı ve Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.