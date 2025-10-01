PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Legia Varşova ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek Samsunspor, ilk sınavına Polonya’da çıkıyor. Karadeniz ekibi, yarın deplasmanda Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Dördüncü hakem ise Marc Bollengier olacak.

Samsunspor son maçında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı (AA)Samsunspor son maçında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı (AA)

KADRODA EKSİKLER

Samsunspor'da UEFA'ya kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

Samsunspor Konferans Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor (İHA)Samsunspor Konferans Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor (İHA)

HAZIRLIKLAR TAMAM

Samsunspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Samsun'da yaptıktan sonra özel uçakla Varşova'ya gitti. Karadeniz temsilcisi, bu akşam maçın oynanacağı statta ter idmanı gerçekleştirecek ve ardından mücadele saatini bekleyecek.

Samsunspor Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'ne kaldı (AA)Samsunspor Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'ne kaldı (AA)

AVRUPA LİGİ'NDEN KONFERANS LİGİ'NE

Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlamıştı. Ancak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a ilk maçta 2-1 kaybeden Samsunspor, rövanşı 0-0 tamamladı ve Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor'un hedefi lig aşamasındaki grup maçlarından maksimum puanla ayrılıp adını üst turlara yazdırmak (İHA)Samsunspor'un hedefi lig aşamasındaki grup maçlarından maksimum puanla ayrılıp adını üst turlara yazdırmak (İHA)

ZORLU GRUP

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Legia Varşova'nın yanı sıra şu takımlarla mücadele edecek:

  • Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • AEK (Yunanistan)
  • Mainz (Almanya)
  • Hamrun Spartans (Malta)
  • Breidablik (İzlanda)

