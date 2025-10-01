Samsunspor Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Legia Varşova ile karşılaşacak

Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Dördüncü hakem ise Marc Bollengier olacak.
KADRODA EKSİKLER
Samsunspor'da UEFA'ya kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlıkları bulunan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Samsunspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Samsun'da yaptıktan sonra özel uçakla Varşova'ya gitti. Karadeniz temsilcisi, bu akşam maçın oynanacağı statta ter idmanı gerçekleştirecek ve ardından mücadele saatini bekleyecek.