Galatasaray Liverpool maçında penaltı bekledi! İşte o an

Galatasaray, rakip ceza sahası yayının üzerinden serbest vuruş kazandı. İlkay Gündoğan pasla topu Abdülkerim Bardakcı'ya aktardı. Abdülkerim'in bekletmeden yaptığı şut, Liverpool barajından geri döndü. Dönen top sonrası yaşanan karambolde Galatasaraylı futbolcular, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
VAR İNCELEMESİ SONRASI DEVAM KARARI
Hakem Clement Turpin, kısa süreli VAR görüşmesinin ardından oyunun devam etmesine hükmetti. Kararın ardından Galatasaraylı oyuncular itiraz etse de oyun sürdürülerek ilk yarı sona erdi.