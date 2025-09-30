PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Liverpool maçında penaltı bekledi! İşte o an

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Galatasaray – Liverpool mücadelesinin ilk yarısının uzatma dakikalarında kritik bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip penaltı bekledi. Ancak Clement Turpin beklenen kararı vermedi.

Galatasaray, rakip ceza sahası yayının üzerinden serbest vuruş kazandı. İlkay Gündoğan pasla topu Abdülkerim Bardakcı'ya aktardı. Abdülkerim'in bekletmeden yaptığı şut, Liverpool barajından geri döndü. Dönen top sonrası yaşanan karambolde Galatasaraylı futbolcular, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI DEVAM KARARI

Hakem Clement Turpin, kısa süreli VAR görüşmesinin ardından oyunun devam etmesine hükmetti. Kararın ardından Galatasaraylı oyuncular itiraz etse de oyun sürdürülerek ilk yarı sona erdi.

