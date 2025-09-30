PODCAST CANLI YAYIN

Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, Vynnyky galibiyetiyle birlikte takımının 1.5 yıl sonra ligde zirveyi görmesini sağladı

Arda Turan'dan müthiş başarı... Başarılı teknik adam, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi'nin 6. haftasında Rukh Vynnyky'yi 4-0 mağlup etti. Ligde 7 maçın ardından 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplayan Shakhtar Donetsk liderliğe yükseldi.

Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturan ancak sonrasında ilk sıranın uzağında kalan Shaktar Donetsk yaklaşık 1.5 yıl sonra zirveyi gördü. 35 hafta sonra Arda Turan yönetiminde zirveye oturan Shakhtar Donetsk'te Arda Turan'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşma dikkat çekti.

Turan, oyuncularına, "Size her şeyi söyledim. Sabahın 7'sinde niye koştuk, niye çalıştık? Bu an için 1.5 yıl bekledik. Tabii ki hata yapacaksınız, top kaybedeceksiniz. Bu sefer birbirimiz için mücadele ettik" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor ile Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşmıştı. Başarılı teknik adam, en büyük hayalini ise, "Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum. Taktiksel planıma ve oyun bilgime güveniyorum" diyerek açıklamıştı.

TÜRKÇE RÖPORTAJ YAPTI
Arda Turan ve kulübün medya başkanı Daria Savina'nın röportajı çok konuşuldu. Savina'nın röportajı Türkçe yapması sosyal medyayı salladı.

Arda Turan'lı Shakhtar ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

