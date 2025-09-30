Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!

Turan, oyuncularına, "Size her şeyi söyledim. Sabahın 7'sinde niye koştuk, niye çalıştık? Bu an için 1.5 yıl bekledik. Tabii ki hata yapacaksınız, top kaybedeceksiniz. Bu sefer birbirimiz için mücadele ettik" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor ile Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşmıştı. Başarılı teknik adam, en büyük hayalini ise, "Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum. Taktiksel planıma ve oyun bilgime güveniyorum" diyerek açıklamıştı.



Arda Turan (Takvim.com.tr)

TÜRKÇE RÖPORTAJ YAPTI

Arda Turan ve kulübün medya başkanı Daria Savina'nın röportajı çok konuşuldu. Savina'nın röportajı Türkçe yapması sosyal medyayı salladı.



Arda Turan'lı Shakhtar ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.