Alanya deplasmanındaki kötü futbol Liverpool maçı öncesi düşündürüyor! G.Saray çok pozisyon verdi savunmada sıkıntı çekti...

G.Saray için çok büyük bir öneme sahip olan Liverpool maçı öncesinde takımdaki fiziksel durum ve yıldızların formsuzluğu nedeniyle Okan Buruk yeni çözümler arıyor... Cimbom’un en büyük silahlarından biri olan Victor Osimhen’in de tam olarak hazır olmaması taraftarlar ve camia arasında çok büyük bir endişe yaratıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 7'de 7 yaptı ancak son oynanan Alanya maçındaki kötü görüntü camianın ve taraftarların endişe yaşamasına neden oldu. Hücumdaki uyumsuzluk dikkatleri çekerken, Alanyaspor'un da birçok gol pozisyonuna girmesi ve savunmada yaşanan sıkıntı Liverpool maçı öncesinde Okan Buruk'u düşündürüyor.

Kırmızı alarm (Takvim.com.tr)Kırmızı alarm (Takvim.com.tr)

Alanyaspor deplasmanında ortaya konan kötü futbolun yanı sıra yıldız oyuncuların formsuzluğu da taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Özellikle sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane'nin son haftalardaki kötü performansı ve fiziksel düşüşü sorgulanıyor.

Leroy Sane (Takvim.com.tr)Leroy Sane (Takvim.com.tr)

KÖTÜ HAVA DAĞILACAK MI?
Sane'nin yanı sıra alan Sara ve Barış Alper de büyük düşüş yaşıyor. Liverpool maçında oynaması beklenen Osimhen, Alanyaspor'a karşı 84. dakikada oyuna girdi ve fiziksel anlamda henüz tam olarak hazır değil.

Osimhen (Takvim.com.tr)Osimhen (Takvim.com.tr)

Okan hoca sakatlığının tam olarak geçmemesinden dolayı onu fazla riske etmek istemedi. Alanyaspor deplasmanındaki kötü havanın Liverpool maçında düzelip düzelmeyeceği büyük merak konusu.

SIFIR ÇEKTİ!
G.Saray, Alanya maçının 73. dakikasından sonra büyük baskı yedi. Alanya, o dakikadan sonra 10 şut çekerken Galatasaray ise sıfır çekti.

Kırmızı alarm (Takvim.com.tr)Kırmızı alarm (Takvim.com.tr)

Alanya'nın 2 topu direkten döndü. 3 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Cimbom'da ise tüm istatistikler sıfırı gösteriyordu.

İNGİLİZ DEVİNE EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray, Liverpool'a karşı iç sahada oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı. Sarı-Kırmızılılar, rakibiyle oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Cimbom, Liverpool'u 2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta devirdi. 2011'deki dostluk maçında da kazanan Aslan'dı. 2002'de oynanan Devler Ligi maçı ise berabere sonuçlandı.

Kırmızı alarm (Takvim.com.tr)Kırmızı alarm (Takvim.com.tr)

Liverpool'un Mısırlı golcüsü Salan takımının en büyük kozu.

