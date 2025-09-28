Alanya deplasmanındaki kötü futbol Liverpool maçı öncesi düşündürüyor! G.Saray çok pozisyon verdi savunmada sıkıntı çekti...

Galatasaray, Süper Lig'de 7'de 7 yaptı ancak son oynanan Alanya maçındaki kötü görüntü camianın ve taraftarların endişe yaşamasına neden oldu. Hücumdaki uyumsuzluk dikkatleri çekerken, Alanyaspor'un da birçok gol pozisyonuna girmesi ve savunmada yaşanan sıkıntı Liverpool maçı öncesinde Okan Buruk'u düşündürüyor.
Alanyaspor deplasmanında ortaya konan kötü futbolun yanı sıra yıldız oyuncuların formsuzluğu da taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Özellikle sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane'nin son haftalardaki kötü performansı ve fiziksel düşüşü sorgulanıyor.
KÖTÜ HAVA DAĞILACAK MI?
Sane'nin yanı sıra alan Sara ve Barış Alper de büyük düşüş yaşıyor. Liverpool maçında oynaması beklenen Osimhen, Alanyaspor'a karşı 84. dakikada oyuna girdi ve fiziksel anlamda henüz tam olarak hazır değil.