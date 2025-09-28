Alanya deplasmanındaki kötü futbol Liverpool maçı öncesi düşündürüyor! G.Saray çok pozisyon verdi savunmada sıkıntı çekti...

Galatasaray, Süper Lig'de 7'de 7 yaptı ancak son oynanan Alanya maçındaki kötü görüntü camianın ve taraftarların endişe yaşamasına neden oldu. Hücumdaki uyumsuzluk dikkatleri çekerken, Alanyaspor'un da birçok gol pozisyonuna girmesi ve savunmada yaşanan sıkıntı Liverpool maçı öncesinde Okan Buruk'u düşündürüyor.



