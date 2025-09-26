Bayern Münih-Werder Bremen maçı canlı nereden izlenir? Bayern Münih-Werder Bremen saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da gözler haftanın en önemli maçlarından birine çevrildi. Son şampiyon Bayern Münih, taraftarı önünde Werder Bremen'i konuk ederken sahadaki mücadele kadar yayın saati ve ekran bilgileri de araştırılıyor. Peki Bayern Münih-Werder Bremen maçı canlı nereden izlenir?
Bayern Münih-Werder Bremen maçı saat kaçta?
Bayern Münih-Werder Bremen maçı, 26 Eylül Cuma günü saat 21:30'da oynanacak.
Bayern Münih-Werder Bremen maçı canlı nereden izlenir?
Bayern Münih ile Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.