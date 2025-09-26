PODCAST CANLI YAYIN

Bayern Münih-Werder Bremen maçı canlı nereden izlenir? Bayern Münih-Werder Bremen saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Allianz Arena’da Werder Bremen’i ağırlayacak. Futbolseverler, dev karşılaşmanın yayın bilgilerini ve takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’lerini merak ediyor. Peki Bayern Münih-Werder Bremen maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri.

Almanya Bundesliga'da gözler haftanın en önemli maçlarından birine çevrildi. Son şampiyon Bayern Münih, taraftarı önünde Werder Bremen'i konuk ederken sahadaki mücadele kadar yayın saati ve ekran bilgileri de araştırılıyor. Peki Bayern Münih-Werder Bremen maçı canlı nereden izlenir?

Bayern Münih-Werder Bremen maçı saat kaçta?

Bayern Münih-Werder Bremen maçı, 26 Eylül Cuma günü saat 21:30'da oynanacak.

Bayern Münih-Werder Bremen maçı canlı nereden izlenir?

Bayern Münih ile Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Bayern Münih - Werder Bremen maçı muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Coulibaly, Friedl, Agu; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Njinmah; Grull

