Tekke oyun sistemini değiştirecek

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son haftalarda alınan sonuçlar ve sergilenen futbolun ardından harekete geçti.
Ligde oynanan son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan kaybeden Bordo-Mavililer, skor ve pozisyon üretmekte de zorlanmıştı. Taraftarın beklentilerinin altında kalan oyunun ardından Trabzonlu çalıştırıcı, ekibiyle birlikte ayrıntılı bir değerlendirme sürecine girecek.
Özellikle basit top kayıpları, taktik disipline bağlılık ve bireysel hatalar üzerine durulması bekleniyor. Tekke'nin analiz sonrasında oyun planında bazı revizyonlara gitmesi bekleniyor. Ayrıca oyuncu grubunda da rotasyona gidilmesi ve farklı isimlerin şans bulması gündemde.
Tekke, Gaziantep FK maçı sonrası oyuncularına yaptığı konuşmada, "Trabzonspor taraftarı güçlü bir oyunu görmek ister. Bizim de onları yeniden stadyuma çekebilmemiz için sahada çok daha etkili bir futbol ortaya koymamız gerekiyor" demişti
Fatih hoca, puan kayıpları sonrası çare arıyor
