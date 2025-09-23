Tekke oyun sistemini değiştirecek

Değişim zamanı (Takvim.com.tr)

Ligde oynanan son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan kaybeden Bordo-Mavililer, skor ve pozisyon üretmekte de zorlanmıştı. Taraftarın beklentilerinin altında kalan oyunun ardından Trabzonlu çalıştırıcı, ekibiyle birlikte ayrıntılı bir değerlendirme sürecine girecek.