Ali Koç ve ekibinden seçime itiraz yok!

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Sadettin Saran, resmen kulübün yeni başkanı oldu. Eski başkan ve aday Ali Koç'un itiraz etmemesi sonrası sonuçlar kesinleşti.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarına itirazda bulunmadı. Koç ve yönetim kurulu, yasal itiraz süresi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar herhangi bir başvuru yapmadı.

SARAN RESMEN YENİ BAŞKAN

İtiraz süresinin dolmasının ardından Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu. Bu sonuçla birlikte Saran, kulüp tarihine geçen seçimde 38. başkanlık koltuğuna oturdu.

SEÇİM SONUÇLARI

Fenerbahçe'de yapılan seçimde Ali Koç 12 bin 68 oy alırken, Sadettin Saran 12 bin 325 oyla başkan seçildi.

