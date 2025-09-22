Ali Koç ve ekibinden seçime itiraz yok!

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarına itirazda bulunmadı. Koç ve yönetim kurulu, yasal itiraz süresi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar herhangi bir başvuru yapmadı.

SARAN RESMEN YENİ BAŞKAN

İtiraz süresinin dolmasının ardından Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu. Bu sonuçla birlikte Saran, kulüp tarihine geçen seçimde 38. başkanlık koltuğuna oturdu.

SEÇİM SONUÇLARI

Fenerbahçe'de yapılan seçimde Ali Koç 12 bin 68 oy alırken, Sadettin Saran 12 bin 325 oyla başkan seçildi.