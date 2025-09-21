PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan kötü başlangıç! Bir maç kazanabildi

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından göreve getirilen Domenico Tedesco yönetiminde üç maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Ligde 4 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetimindeki ilk sınavına Trabzonspor karşısında çıktı. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yaptı.

İKİ BERABERLİK

Fenerbahçe, daha sonra çıktığı maçlarda galibiyete ulaşamadı. Sarı-lacivertliler, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 6. haftasında ise Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

YOĞUN FİKSTÜR

Tedesco yönetiminde üç maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Süper Lig'de ise önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran

