Domenico Tedesco'dan kötü başlangıç! Bir maç kazanabildi

Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetimindeki ilk sınavına Trabzonspor karşısında çıktı. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yaptı.

İKİ BERABERLİK

Fenerbahçe, daha sonra çıktığı maçlarda galibiyete ulaşamadı. Sarı-lacivertliler, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 6. haftasında ise Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

YOĞUN FİKSTÜR

Tedesco yönetiminde üç maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Süper Lig'de ise önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.