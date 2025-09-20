Torreira yalnız kaldı

Transfere milyonlar döken Galatasaray, yıllık ücretlerde de astronomik bedeller ödüyor.



Yenildiği Eintracht Frankfurt'un kilit isimlerinin ücretleri ise kat kat geride.



Yeni transferler Osimhen (21 milyon Euro), Sane (12 milyon Euro), Icardi (10 milyon Euro), Singo (4.8 milyon Euro), İlkay (4.5 milyon Euro) yüksek ücretler alırken Frankfurt'un kazançlarının bir bölümü ise şöyle:



Koch- 1.8 milyon Euro, Dahoud-1.7 milyon Euro, Götze-1.8 milyon Euro, Wahi-1.8 milyon Euro, Theate-1.7 milyon Euro.