Torreira yalnız kaldı

Yüksek maaşlı yıldızlarına rağmen Galatasaray, Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi aldı. Lucas Torreira ise tek istisna oldu.

Transfere milyonlar döken Galatasaray, yıllık ücretlerde de astronomik bedeller ödüyor.

Yenildiği Eintracht Frankfurt'un kilit isimlerinin ücretleri ise kat kat geride.

Yeni transferler Osimhen (21 milyon Euro), Sane (12 milyon Euro), Icardi (10 milyon Euro), Singo (4.8 milyon Euro), İlkay (4.5 milyon Euro) yüksek ücretler alırken Frankfurt'un kazançlarının bir bölümü ise şöyle:

Koch- 1.8 milyon Euro, Dahoud-1.7 milyon Euro, Götze-1.8 milyon Euro, Wahi-1.8 milyon Euro, Theate-1.7 milyon Euro.


SADECE TORREIRA

Galatasaray, 5-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt müsabakasında rakibinden 11 km az koşarken Torreira öne çıkan isim oldu. Uruguaylı orta saha toplamda 10.9 km ile Aslan adına en çok mesafe kat eden isimdi.

