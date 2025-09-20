PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Avrupa'da kötü tablo!

Süper Lig'de 4 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray, Avrupa'da dağılmaya devam ediyor. Galatasaray, son yenilgisi ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde de dibe vurdu. Sarı-kırmızılılar, averaj olarak ligin en sonunda kaldı. Devler Ligi'nde 162 maçı geride bırakan Galatasaray, -101 averaja düşerken en kötü durumdaki takım oldu.

Sparta Prag ve AZ Alkmaar'dan sonra Eintracht Frankfurt'tan da fark yiyen sarı-kırmızılı takım, transfere harcadığı paraların Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılığını alamıyor.

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 115 maça çıkan Galatasaray'ın karnesinde 96 galibiyet-12 beraberlik-7 yenilgi yazıyor. Süper Lig'de yüzde 83 olan galibiyet yüzdesi aynı periyotta Avrupa kupalarında yüzde 37'de kaldı.

Okan Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 27 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 10 galibiyet görebildiği Avrupa'da 8 beraberlik ve 9 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Bir anlamda sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'la Avrupa'da yüzde 63 üzülüyor.

Galatasaray, son yenilgisi ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde de dibe vurdu. Sarı-kırmızılılar, averaj olarak ligin en sonunda kaldı. Devler Ligi'nde 162 maçı geride bırakan Galatasaray, -101 averaja düşerken en kötü durumdaki takım oldu.

