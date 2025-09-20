PODCAST CANLI YAYIN

Azerbaycan'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 17. etabı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde pole pozisyonunun sahibi Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Giriş Tarihi:
Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:41.117'lik derece elde eden Verstappen, yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

SAINZ VE LAWSON TAKİPTE

Verstappen'in 0.478 saniye gerisinde yer alan Williams pilotu Carlos Sainz ikinci, Racing Bulls adına yarışan Liam Lawson ise 0.590 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.

KAZALAR VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri ile Ferrari'den Charles Leclerc sıralama turlarında kaza yaptı. Ferrari'nin bir diğer ismi Lewis Hamilton ise üçüncü seansa kalamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

