Azerbaycan'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:41.117'lik derece elde eden Verstappen, yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

SAINZ VE LAWSON TAKİPTE

Verstappen'in 0.478 saniye gerisinde yer alan Williams pilotu Carlos Sainz ikinci, Racing Bulls adına yarışan Liam Lawson ise 0.590 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.

KAZALAR VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri ile Ferrari'den Charles Leclerc sıralama turlarında kaza yaptı. Ferrari'nin bir diğer ismi Lewis Hamilton ise üçüncü seansa kalamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.