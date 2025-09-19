PODCAST CANLI YAYIN

Mersin'de 4 gollü düello! Hatayspor - Boluspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor’u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. İki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Mersin'de 4 gollü düello! Hatayspor - Boluspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hatayspor, 7. dakikada Bamgboye'nin attığı golle öne geçti. 33. dakikada Rui Pedro'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

BOLUSPOR HASANI İLE DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Boluspor, 60. dakikada Hasani'nin golüyle farkı bire indirdi. Konuk ekip, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Hasani'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

PUAN DURUMU

Alınan beraberliğin ardından Boluspor puanını 10'a yükseltti, Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Trendyol
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
“Maşallah” demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi