Karşılaşmaya hızlı başlayan Hatayspor, 7. dakikada Bamgboye'nin attığı golle öne geçti. 33. dakikada Rui Pedro'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

BOLUSPOR HASANI İLE DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Boluspor, 60. dakikada Hasani'nin golüyle farkı bire indirdi. Konuk ekip, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Hasani'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

PUAN DURUMU

Alınan beraberliğin ardından Boluspor puanını 10'a yükseltti, Hatayspor ise 2 puanda kaldı.