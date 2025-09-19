PODCAST CANLI YAYIN

Jorgen Strand Larsen Wolverhampton ile kontratını uzattı

Premier Lig’e kötü bir başlangıç yapan Wolverhampton, önemli bir adım attı. Kulüp, takımın yıldız forvetlerinden Norveçli Jorgen Strand Larsen ile uzun süreli yeni sözleşme imzaladı.

İmza sonrası konuşan Larsen, kulübe olan bağlılığını dile getirdi: "Wolves'ta inanılmaz derecede mutluydum. Yeni sözleşme, burada kalma isteğimi ve bağlılığımı gösteriyor. Arkadaşlarımı ve takımımı çok seviyorum, taraftarlar harika. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Benim için en önemli şey sahaya dönmek ve kötü başladığımız sezonda yeniden kazanmaya başlamak."

Norveçli golcü ayrıca, "Herkes sahada olduğumda, gol attığımda ne kadar mutlu olduğumu biliyor. Biz oyuncular güçlü bir takım ve iyi bir atmosfer inşa etmeliyiz ki her maçta tüm şehir yanımızda olsun." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira

VITOR PEREIRA'DAN ÖVGÜ

Teknik direktör Vitor Pereira da Larsen'in sözleşme uzatmasının kulüp adına çok değerli olduğunu vurgulayarak; "O, gerçek bir karaktere sahip, iyi bir ruha sahip. Bu bizim, taraftarlarımızın ve kulüpteki herkesin çok mutlu olacağı bir haber. Bir üst seviyeye çıkmak istiyorsak Larsen gibi oyunculara ihtiyacımız var. Onun sadece teknik becerileri değil, ruhu ve kişiliği de çok önemli." dedi.

Portekizli çalıştırıcı, "Jorgen güçlü bir karaktere sahip. Burada olmayı seviyor, hırslı biri ve daha fazlasını istiyor. Daha çok gol atmak istiyor." sözleriyle oyuncusuna olan güvenini dile getirdi.

