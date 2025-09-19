Jorgen Strand Larsen Wolverhampton ile kontratını uzattı

İmza sonrası konuşan Larsen, kulübe olan bağlılığını dile getirdi: "Wolves'ta inanılmaz derecede mutluydum. Yeni sözleşme, burada kalma isteğimi ve bağlılığımı gösteriyor. Arkadaşlarımı ve takımımı çok seviyorum, taraftarlar harika. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Benim için en önemli şey sahaya dönmek ve kötü başladığımız sezonda yeniden kazanmaya başlamak."

Norveçli golcü ayrıca, "Herkes sahada olduğumda, gol attığımda ne kadar mutlu olduğumu biliyor. Biz oyuncular güçlü bir takım ve iyi bir atmosfer inşa etmeliyiz ki her maçta tüm şehir yanımızda olsun." ifadelerini kullandı.