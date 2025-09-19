Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta yenilmedi. Trabzonspor , bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer dış sahada 8 gol atarken, 3 gol yedi.

Trabzonspor 'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

YENİ BAŞLANGIÇ ZAMANI

Fenerbahçe karşısında elde ettiği 1-0'lık mağlubiyette bir golü sayılmayan ve ardından da 10 kişi kalan Trabzonspor, taraftarıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu kapsamda gelecek hafta oynanacak olan Karagümrük maçı da çok büyük önem taşıyor. Eğer takım kazanırsa İstanbul'da ciddi bir taraftar desteği Fırtına'yı bekliyor.