Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesine rağmen kırmızı karta kadar ortaya koyduğu oyunla herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bordo mavililer, 6. haftada kazanarak yeni bir başlangıç yapmak ve İstanbul'da oynayacağı Karagümrük maçına kayıpsız çıkmak amacında. Karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke de kararını verdi ve kadrosunu netleştirdi. İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Eski gol kralı Burak Yılmaz'ı eli boş göndermek isteyen Fırtına'da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'de kritik randevu öncesinde ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

RAKİBİNE YENİLMEDİ

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, rakibi karşısında bugüne dek hiç mağlubiyet yaşamadı.

12 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Trabzonspor, Süper Lig'de yedinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 8'ini Trabzonspor kazanırken, 4'ü berabere sonuçlandı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 26 gol attı, 10 gol yedi.

SAHASINDA FİRESİ YOK

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazandı. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonundan bu yana iç sahada rakibine puan şansı tanımadı.

İç saha sonuçları:

2019-2020: 4-1

2020-2021: 1-0

2021-2022: 3-0

2022-2023: 3-2

2023-2024: 4-2

2024-2025: 3-2

Trabzonspor, bu süreçte rakip fileleri 18 kez sarsarken, kalesinde 7 gol gördü.

DEPLASMANDA DA ÜSTÜNLÜK

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta yenilmedi. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer dış sahada 8 gol atarken, 3 gol yedi.

CEZALI VE SAKATLAR VAR

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

YENİ BAŞLANGIÇ ZAMANI

Fenerbahçe karşısında elde ettiği 1-0'lık mağlubiyette bir golü sayılmayan ve ardından da 10 kişi kalan Trabzonspor, taraftarıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu kapsamda gelecek hafta oynanacak olan Karagümrük maçı da çok büyük önem taşıyor. Eğer takım kazanırsa İstanbul'da ciddi bir taraftar desteği Fırtına'yı bekliyor.

SIRADA YENİ GOL KRALI VAR

Teknik direktör Fatih Tekke, bu sezon ilk olarak Trabzonspor'un gol krallarından Şota Arveladze ile karşılaşmış ve Gürcü teknik adamın yönettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenmişti.

Deneyimli çalıştırıcı Gaziantep FK karşısında ise bir başka kral Burak Yılmaz'a karşı 3 puan mücadelesi verecek.

FATİH TEKKE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya Onana, Pina, Mustafa, Batagov, Savic, Ozan, Folcarelli, Muci, Zubkov, Olaigbe ve Onuachu ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

