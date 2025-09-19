Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Eski gol kralı Burak Yılmaz'ı eli boş göndermek isteyen Fırtına'da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'de kritik randevu öncesinde ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
RAKİBİNE YENİLMEDİ
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, rakibi karşısında bugüne dek hiç mağlubiyet yaşamadı.
12 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Trabzonspor, Süper Lig'de yedinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 8'ini Trabzonspor kazanırken, 4'ü berabere sonuçlandı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 26 gol attı, 10 gol yedi.