PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho resmen Benfica'da

Portekiz'in dev ekiplerinden Benfica, Jose Mourinho ile anlaştığını resmen duyurdu. Tecrübeli antrenör, ülkesinin dev ekibiyle biri opsiyonlu olmak üzere iki yıllık anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Jose Mourinho resmen Benfica'da

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, Lizbon temsilcilerinden Benfica ile el sıkıştı.

Kulübün resmi hesabından "Hoş geldin" paylaşımı yapıldı.

Jose Mourinho (Benfica)Jose Mourinho (Benfica)

"HİÇBİR KULÜP BENFICA KADAR MOTİVE ETMEDİ"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada; "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörüyüm. Bu 25 yılda dünyanın en büyük kulüplerinde çalışma fırsatım oldu. Şunu söylemek istiyorum, çalıştırma fırsatı bulduğum hiçbir kulüp bana Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar büyük bir motivasyon vermedi. Benfica için yaşayacağım." dedi.

Benfica Başkanı Rui Costa ise; "Jose Mourinho'nun, Benfica teknik direktörü olması bizim için bir onur, bir ayrıcalık ve bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul etti! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Borsa İstanbul
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Türk Telekom
Fransa'da hayat durduran grev! Yüzbinler sokaklarda: Protestocuların ellerinde Filistin bayrakları
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe "dur" dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Aşk ve Gözyaşı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar
Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…
Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi