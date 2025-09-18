Jose Mourinho resmen Benfica'da

Jose Mourinho (Benfica)

"HİÇBİR KULÜP BENFICA KADAR MOTİVE ETMEDİ"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada; "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörüyüm. Bu 25 yılda dünyanın en büyük kulüplerinde çalışma fırsatım oldu. Şunu söylemek istiyorum, çalıştırma fırsatı bulduğum hiçbir kulüp bana Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar büyük bir motivasyon vermedi. Benfica için yaşayacağım." dedi.

Benfica Başkanı Rui Costa ise; "Jose Mourinho'nun, Benfica teknik direktörü olması bizim için bir onur, bir ayrıcalık ve bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.