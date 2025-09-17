Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e zam!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek , transfer döneminde kendisi için birçok teklif gelmesine rağmen kulübün çıkarlarını düşünerek ayrılmak istemedi.

İsmail Yüksek



ZAM KARARI



Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de oynayan ve başarılı bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yönetimden jest geldi. Sarı-lacivertli kulübe 2020'de Gölcükspor'dan transfer olan İsmail'in sözleşmesi 15 Mayıs'ta 2028'e kadar uzatılmış ve maaşına zam yapılmıştı.



Tecrübeli futbolcunun kontratının yenileneceği ve maaşına bir kez daha zam yapılacağı öğrenildi.