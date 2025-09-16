PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi Google Doodle oldu! 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonu, heyecan dolu mücadelelerle başlıyor. Devler arenasında nefes kesen karşılaşmalar başlarken, Google da bu özel organizasyonu unutmayarak anasayfasında renkli ve dikkat çekici bir Doodle ile futbolseverlerin ilgisini çekti. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonu, futbol tutkunlarını büyük bir coşkuyla ekrana kilitleyecek. Organizasyonun başlamasını kutlamak isteyen Google, anasayfasında Şampiyonlar Ligi temalı özel bir Doodle yayınlayarak turnuvaya dikkat çekti. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? İşte maç takvimi.

GOOGLE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL DOODLE İLE DİKKAT ÇEKTİ

Google, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ana sayfasına taşıdı. 2025 sezonunun açılışı, ilk hafta karşılaşmalarıyla 16 Eylül Salı günü gerçekleşiyor ve futbolseverler heyecan dolu maçları ekrandan takip edecek.

Tarih Saat Maç
16 Eylül Salı 19:45 Athletic Bilbao – Arsenal
16 Eylül Salı 19:45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise
16 Eylül Salı 22:00 Juventus – Borussia Dortmund
16 Eylül Salı 22:00 Real Madrid – Olimpik Marsilya
16 Eylül Salı 22:00 Benfica – Karabağ
16 Eylül Salı 22:00 Tottenham – Villarreal
17 Eylül Çarşamba 19:45 Olympiakos – Pafos
17 Eylül Çarşamba 19:45 Slavia Prag – Bodo/Glimt
17 Eylül Çarşamba 22:00 Ajax – Inter
17 Eylül Çarşamba 22:00 Bayern Münih – Chelsea
17 Eylül Çarşamba 22:00 Liverpool – Atletico Madrid
17 Eylül Çarşamba 22:00 Paris Saint-Germain – Atalanta
18 Eylül Perşembe 19:45 Club Brugge – Monaco
18 Eylül Perşembe 19:45 Kopenhag – Bayer Leverkusen
18 Eylül Perşembe 22:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray
18 Eylül Perşembe 22:00 Manchester City – Napoli
18 Eylül Perşembe 22:00 Newcastle United – Barcelona
18 Eylül Perşembe 22:00 Sporting Lizbon – Kairat

ŞAMPİYONLAR LİGİNE KATILAN TAKIMLAR

Ülke Katılan Takımlar Takım Sayısı
İngiltere Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham (2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu) 6
İspanya Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal 5
İtalya Napoli, Inter, Atalanta, Juventus 4
Almanya Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund 4
Fransa Paris Saint-Germain (2024/25 Şampiyonu), Olimpik Marsilya, Monaco 3
Hollanda PSV, Ajax 2
Türkiye Galatasaray 1
Azerbaycan Karabağ 1
Portekiz Sporting, Benfica 2
Belçika Union Saint-Gilloise, Club Brugge 2
Çekya Slavia Prag 1
Yunanistan Olympiakos 1
Norveç Bodo/Glimt 1
Kazakistan Kairat 1
Kıbrıs Rum Kesimi Pafos 1
Danimarka Kopenhag 1

