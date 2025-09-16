UEFA Şampiyonlar Ligi Google Doodle oldu! 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonu, futbol tutkunlarını büyük bir coşkuyla ekrana kilitleyecek. Organizasyonun başlamasını kutlamak isteyen Google, anasayfasında Şampiyonlar Ligi temalı özel bir Doodle yayınlayarak turnuvaya dikkat çekti. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? İşte maç takvimi.