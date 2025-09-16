UEFA Şampiyonlar Ligi Google Doodle oldu! 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonu, futbol tutkunlarını büyük bir coşkuyla ekrana kilitleyecek. Organizasyonun başlamasını kutlamak isteyen Google, anasayfasında Şampiyonlar Ligi temalı özel bir Doodle yayınlayarak turnuvaya dikkat çekti. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? İşte maç takvimi.
GOOGLE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL DOODLE İLE DİKKAT ÇEKTİ
Google, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ana sayfasına taşıdı. 2025 sezonunun açılışı, ilk hafta karşılaşmalarıyla 16 Eylül Salı günü gerçekleşiyor ve futbolseverler heyecan dolu maçları ekrandan takip edecek.
|Tarih
|Saat
|Maç
|16 Eylül Salı
|19:45
|Athletic Bilbao – Arsenal
|16 Eylül Salı
|19:45
|PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise
|16 Eylül Salı
|22:00
|Juventus – Borussia Dortmund
|16 Eylül Salı
|22:00
|Real Madrid – Olimpik Marsilya
|16 Eylül Salı
|22:00
|Benfica – Karabağ
|16 Eylül Salı
|22:00
|Tottenham – Villarreal
|17 Eylül Çarşamba
|19:45
|Olympiakos – Pafos
|17 Eylül Çarşamba
|19:45
|Slavia Prag – Bodo/Glimt
|17 Eylül Çarşamba
|22:00
|Ajax – Inter
|17 Eylül Çarşamba
|22:00
|Bayern Münih – Chelsea
|17 Eylül Çarşamba
|22:00
|Liverpool – Atletico Madrid
|17 Eylül Çarşamba
|22:00
|Paris Saint-Germain – Atalanta
|18 Eylül Perşembe
|19:45
|Club Brugge – Monaco
|18 Eylül Perşembe
|19:45
|Kopenhag – Bayer Leverkusen
|18 Eylül Perşembe
|22:00
|Eintracht Frankfurt – Galatasaray
|18 Eylül Perşembe
|22:00
|Manchester City – Napoli
|18 Eylül Perşembe
|22:00
|Newcastle United – Barcelona
|18 Eylül Perşembe
|22:00
|Sporting Lizbon – Kairat
ŞAMPİYONLAR LİGİNE KATILAN TAKIMLAR
|Ülke
|Katılan Takımlar
|Takım Sayısı
|İngiltere
|Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham (2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu)
|6
|İspanya
|Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
|5
|İtalya
|Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
|4
|Almanya
|Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
|4
|Fransa
|Paris Saint-Germain (2024/25 Şampiyonu), Olimpik Marsilya, Monaco
|3
|Hollanda
|PSV, Ajax
|2
|Türkiye
|Galatasaray
|1
|Azerbaycan
|Karabağ
|1
|Portekiz
|Sporting, Benfica
|2
|Belçika
|Union Saint-Gilloise, Club Brugge
|2
|Çekya
|Slavia Prag
|1
|Yunanistan
|Olympiakos
|1
|Norveç
|Bodo/Glimt
|1
|Kazakistan
|Kairat
|1
|Kıbrıs Rum Kesimi
|Pafos
|1
|Danimarka
|Kopenhag
|1