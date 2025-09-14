12 Dev Adam Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkede! EuroBasket 2025'te Türkiye - Almanya finali

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde de Polonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı. Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı ve 5'te 5 yaparak lider olarak çıktı. Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek finale yükseldi.

A Milli Basketbol Takımı, Almanya maçıyla Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Milliler, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, bu sefer turnuvayı şampiyon olarak tamamlamayı istiyor. Almanya ise 1993 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2005 yılında ikinci ve 2022'de de üçüncü oldu. İKİ TAKIMIN TURNUVA YOLU







49. RANDEVU

Türkiye ile Almanya, bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 19 kez parkeden galip ayrılırken, Almanya da 29 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk kez 26 Haziran 1957 tarihinde Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve milliler 54-33'lük skorla kazandı.



Türkiye ile Almanya son olarak 5 Ağustos 2025'te 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde karşı karşıya geldi ve milliler parkeden 73-71 mağlup ayrıldı.

İKİ TAKIM DA 8'DE 8 YAPTI

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken, bunu sonuçlara da yansıtan A Milli Basketbol Takımı finale yükseldi. Milliler, turnuvada çıktığı 8 karşılaşmayı da kazandı. Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi Almanya da namağlup olarak finale çıktı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.1 sayı, 37.0 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada Almanya ise 101.4 sayı, 40.1 ibaund ve 21.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 20.8 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Almanya'da da Franz Wagner 21.1 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.

Ataman ile ay-yıldızlıların kaptanı Cedi Osman, Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mükemmel bir şampiyona geçirdiklerini belirten Ergin Ataman, "Her maçta aynı tempoda ve agresiflikte oynadık. Oynadığımız basketboldan zevk aldık. Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmak için hazırız. Almanya'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Onlar son dünya şampiyonu. 4-5 yıldan bu yana üst seviyede oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Hazırlığımızı yaptık. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yüzde 100'lerini sahaya koyacaklarına inanıyorum. Almanya çok iyi bir takım ama şu an bu turnuvada bizim onlardan daha iyi olduğuna inanıyorum. Finali kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

EuroBasket 2025'te güçlü takımlarla karşılaşmalarının final öncesinde en büyük avantajları olduğunu vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "En büyük avantajımız, turnuvada şu ana kadar önemli rakiplerle büyük maçlar oynamamız. Sırbistan, Letonya ve Yunanistan ile oynadık. Her maçta aynı stratejiyi uyguladık. Finalde de bunu yapacağız. Finalde en büyük avantajımızın bu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

ERGİN ATAMAN: "FİNALDEYSEM KAZANIRIM"

Başantrenörlük kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Ataman, EuroBasket 2025 finalinde de iddiasını ortaya koydu.

A Milli Takım'ın EuroBasket 2001'de ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda final oynamasına rağmen ikinci olduğunun altını çizen Ergin Ataman, "Türk takımları Avrupa'da son 10 yılda inanılmaz işler başardı. Ancak Türk Milli Takımı, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra iyi sonuçlar alamadı. Ancak bu maç farklı olacak. İki final oynadık ve kaybettik. Ancak ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Finalleri severim. Eğer finaldeysem kazanırım." şeklinde görüş belirtti.