Türkiye - Yunanistan EuroBasket Yarı Final Maçı | CANLI

2025 Avrupa Şampiyonası'nda ilk finalist belli oluyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam'ın tek hedefi kazanarak kupanın ucundan tutup yıllar sonra yeni bir tarihi başarı daha elde etmek. Türkiye - Yunanistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye, Yunanistan ile kozlarını paylaşıyor.

Ay Yıldızlı ekibimiz, Avrupa şampiyonluğu adına dev bir adım atarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Shane Larkin (İHA)Shane Larkin (İHA)

CANLI TAKİP

Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR (SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR)

1. ÇEYREK | TÜRKİYE - YUNANİSTAN: 17-10

Adem Bona (İHA)Adem Bona (İHA)

POLONYA'YI DEVİRDİK

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Alperen Şengün (İHA)Alperen Şengün (İHA)

İLK ÇEYREK 14 SAYI FARK

Mücadelenin ilk periyodunda Polonya, köşelerden bulduğu üçlüklerle skor üretirken, Türkiye pota altından etkili hücumlarla oyunda üstünlüğü aldı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan milliler, 5 farklı oyuncusundan skor katkısı alarak farkı çift hanelere çıkardı. Özellikle Alperen Şengün'ün 10 sayıyla öne çıktığı bölümde ay-yıldızlı ekip soyunma odasına 46-32 önde gitti.

Şehmus Hazer (İHA)Şehmus Hazer (İHA)

FARKLI BİTİRDİ

Üçüncü çeyrekte farkı 21 sayıya kadar çıkaran milliler, Polonya'nın son bölümdeki baskısına rağmen oyunu kontrol etmeyi başardı. Son çeyrekte fark 8 sayıya kadar inse de, Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi'nin kritik dış atışlarıyla Türkiye farkı yeniden açtı ve sahadan 91-77 galip ayrıldı.

Adem Bona (İHA)Adem Bona (İHA)

EN GENÇ TRIPLE DOUBLECI ALPEREN

İlk periyotta skor bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekle birlikte oyuna ağırlığını koydu. Genç yıldız, karşılaşmayı 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle tamamlayarak EuroBasket tarihinde "triple double" yapan 5. oyuncu oldu. Alperen ayrıca bu başarıya ulaşan en genç isim olarak tarihe geçti.

Shane Larkin (İHA)Shane Larkin (İHA)

24 YIL SONRA YARI FİNAL

Türkiye, EuroBasket tarihinde ikinci kez yarı finale yükseldi. İlk kez ev sahipliği yaptığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda son 4'e kalan milliler, 24 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrarladı. 2001'de finale kadar yükselen Türkiye, Yugoslavya'ya kaybederek ikincilikle yetinmişti.

Ercan Osmani (İHA)Ercan Osmani (İHA)

68 YILIN ARDINDAN 7'DE 7

Ay-yıldızlı ekip, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanarak 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Son olarak 1957 Avrupa Şampiyonası'nda peş peşe 7 galibiyet alan milliler, tarihi bir seriyi yeniden yakaladı.

