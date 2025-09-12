Türkiye - Yunanistan EuroBasket Yarı Final Maçı | CANLI

Alperen Şengün (İHA) İLK ÇEYREK 14 SAYI FARK Mücadelenin ilk periyodunda Polonya, köşelerden bulduğu üçlüklerle skor üretirken, Türkiye pota altından etkili hücumlarla oyunda üstünlüğü aldı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan milliler, 5 farklı oyuncusundan skor katkısı alarak farkı çift hanelere çıkardı. Özellikle Alperen Şengün'ün 10 sayıyla öne çıktığı bölümde ay-yıldızlı ekip soyunma odasına 46-32 önde gitti.

Şehmus Hazer (İHA) FARKLI BİTİRDİ Üçüncü çeyrekte farkı 21 sayıya kadar çıkaran milliler, Polonya'nın son bölümdeki baskısına rağmen oyunu kontrol etmeyi başardı. Son çeyrekte fark 8 sayıya kadar inse de, Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi'nin kritik dış atışlarıyla Türkiye farkı yeniden açtı ve sahadan 91-77 galip ayrıldı.

Adem Bona (İHA) EN GENÇ TRIPLE DOUBLECI ALPEREN İlk periyotta skor bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekle birlikte oyuna ağırlığını koydu. Genç yıldız, karşılaşmayı 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle tamamlayarak EuroBasket tarihinde "triple double" yapan 5. oyuncu oldu. Alperen ayrıca bu başarıya ulaşan en genç isim olarak tarihe geçti.