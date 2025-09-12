Galatasaray'da tek eksik Osimhen!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.



Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.



ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.