PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da tek eksik Osimhen!

Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen, bu maçta forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.

ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.

Victor OsimhenVictor Osimhen

TEK EKSİK VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da veda günü!

