Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Dönemin kapanmasına kısa süre kala sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Kanarya, bir isimle yolları ayırıp yerini eski yıldızı ile dolduracak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Marco Asensio ile ilgili Almanya'dan dikkat çekici bir haber gündeme geldi.
BILD'in haberine göre Jamal Musiala'nın sakatlanmasının ardından menajer Jorge Mendes'in şirketi Gestifute, Marco Asensio ve Fabio Vieira'yı Bayern Münih'e önerdi.
YÜKSEK MAAŞ NEDENİYLE OLMADI
Haberde yer alan detaylara göre Bayern, özellikle Asensio'nun tecrübesi ve üst düzey kalitesi nedeniyle bu transfere sıcak baktı.
Ancak yüksek maaş talebi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Fabio Vieira içinse herhangi bir görüşme yapılmadı.
Haberde ayrıca Fabio Vieira'nın cumartesi günü Bayern'e karşı Hamburg (HSV) formasıyla ilk maçına çıkacağı ifade edildi.
İSMAİL İÇİN RET
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakibine İsmail Yüksek için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi.
ALİ KOÇ TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ
Beşiktaş, Cengiz Ünder'den sonra İsmail Yüksek'i de transfer etmek istedi ancak yönetim tepkilerden de çekindiği için bu transfere izin vermedi.
TEDESCO AYRILIĞA İZİN VERMEDİ
Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da milli oyuncunun ayrılığına onay vermediği bildirildi.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.
EN-NESYRI İÇİN KARAR
Geçtiğimiz sezonu 30 golle tamamlayan ve bu sezon başında fiziksel durumunu önemli ölçüde iyileştiren Youssef En-Nesyri, transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girmişti.
Faslı golcüye birçok astronomik teklif gelmesine rağmen, Fenerbahçe yönetimi nihai kararını verdi.
EN-NESYRI SATILMAYACAK
Sarı-lacivertli yönetim En-Nesyri'yi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Kulüpten yapılan değerlendirmelerde, takımın hücum gücünün merkezinde yer alan golcünün kadroda tutulması yönünde fikir birliğine varıldığı aktarıldı.
28 yaşındaki yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve takımdan ayrılma niyeti taşımadığı belirtildi.
SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ
Bu sezon Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta görev alan Youssef En-Nesyri, toplamda 3 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı verdi.
Form grafiğini her geçen hafta yukarıya taşıyan deneyimli forvet, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri konumunda.
Fas Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olan En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
LEVENT GENÇLER YOLCUSU
Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe'den Levent Mercan kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı ve transferin kısa sürede netleşebileceği kaydedildi.
Transfer döneminin bitimine saatler kala Fenerbahçe'nin bu iki futbolcuyu kiralık olarak göndermesi bekleniyor.
Böylece hem genç oyuncuların daha fazla süre bulması sağlanacak hem de sarı-lacivertli kulüp kadro planlamasında esneklik kazanacak.
KOSTIC SESLERİ
Fenerbahçe bu sezon flaş transferlerle dikkat çekerken son günlerde sürpriz bir isim gündeme alındı.
UEFA listesini tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı.
Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sırp futbolcunun bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.
OYNAMAK İSTİYOR
Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurguladı.