Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!

28 yaşındaki yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve takımdan ayrılma niyeti taşımadığı belirtildi.

SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta görev alan Youssef En-Nesyri, toplamda 3 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı verdi.

Form grafiğini her geçen hafta yukarıya taşıyan deneyimli forvet, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri konumunda.

Fas Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olan En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.