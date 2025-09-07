PODCAST CANLI YAYIN

Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt! "Hayal görmeyin"

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, uzun bir aradan sonra yeniden sahalara döndü. Yıldız futbolcu, hakkında çıkan kilo eleştirilerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Icardi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin, yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Hater'lara da selam gönderin."

BU SEZON 3 MAÇTA 2 GOL

32 yaşındaki deneyimli forvet, Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maçta süre aldı ve 2 gol atmayı başardı. Taraftarların sevgilisi olan Icardi, attığı gollerle yine takımının en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi.

