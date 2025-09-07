Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt! "Hayal görmeyin"

Icardi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin, yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Hater'lara da selam gönderin."

BU SEZON 3 MAÇTA 2 GOL

32 yaşındaki deneyimli forvet, Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maçta süre aldı ve 2 gol atmayı başardı. Taraftarların sevgilisi olan Icardi, attığı gollerle yine takımının en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi.