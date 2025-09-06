PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

Fenerbahçe'de 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanan ancak çoğunluk sağlanamadığı halde bir hafta sonra yapılacağı duyurulan olağanüstü genel kurulda yeni başkan da seçilecek. Adaylardan Hakan Bilal Kutlualp, listesini divan kuruluna teslim etti.

Giriş Tarihi:
Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

Bilal Kutlualp'in listesinde şu isimler yer alıyor: Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Malatya'da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: "Her şey yeniden başlıyor"
Can Borcu
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Flaş Alaatin Köseler kararı! Hakim karşısına çıktı yeniden tutuklandı
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
10 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
Beklenen gün geldi: Can Borcu bu akşam atv’de! İşte yeni sezona dair ipuçları...
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor