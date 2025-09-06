Bilal Kutlualp'in listesinde şu isimler yer alıyor: Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu
Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu
Fenerbahçe'de 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanan ancak çoğunluk sağlanamadığı halde bir hafta sonra yapılacağı duyurulan olağanüstü genel kurulda yeni başkan da seçilecek. Adaylardan Hakan Bilal Kutlualp, listesini divan kuruluna teslim etti.
Giriş Tarihi: