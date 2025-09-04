PODCAST CANLI YAYIN

Isparta 32 Spor - Kırşehir Futbol SK | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Kupada ilk tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir Futbol SK kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef, sahadan galip ayrılıp adını bir üst tura yazdırmak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Kupada ilk tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir Futbol SK kozlarını paylaşıyor.

İki takımda da hedef, sahadan galip ayrılıp adını bir üst tura yazdırmak.

CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

ISPARTA 32 SPOR - KIRŞEHİR FUTBOL SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Isparta 32 Spor - Kırşehir Futbol SK maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da başladı.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İZE | Isparta 32 SK 1-0 Ejderoğlu Kırşehir FK

