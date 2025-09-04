Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler, tanıdık bir isimle yeniden el sıkıştı. Kulüp, daha önce de takımı çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması beklenirken, futbolseverler "İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyerinde hangi takımları çalıştırdı?" sorularını merak etmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal hakkında detaylar…