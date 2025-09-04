Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler, tanıdık bir isimle yeniden el sıkıştı. Kulüp, daha önce de takımı çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması beklenirken, futbolseverler "İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyerinde hangi takımları çalıştırdı?" sorularını merak etmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal hakkında detaylar…
İsmail Kartal kimdir?
İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Anadolukavağı'nda dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerinde özellikle Fenerbahçe formasıyla tanınmış, sonrasında ise teknik direktörlük kariyeriyle adından söz ettirmiştir.
İsmail Kartal futbol kariyeri
Futbola Sarıyer altyapısında başlayan İsmail Kartal, 1981'de Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada iki sezon forma giydikten sonra 1983 yılında Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertli formayla tam 10 yıl boyunca sahaya çıkan Kartal, 235 maçta görev aldı ve 15 gol kaydetti.
1993-94 sezonunda Denizlispor'a transfer olan deneyimli sağ bek, burada çıktığı 32 maçta 12 gol atarak kariyerinin en skorer dönemini yaşadı. Son olarak Adanaspor'da forma giydikten sonra 1995 yılında aktif futbolculuk hayatını noktaladı.