İsmail Kartal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe, Mourinho'nun ardından teknik direktör arayışına girmişti. Sarı-Lacivertli kulüp, eski hocası İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Gelişmelerin ardından İsmail Kartal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı? soruları merak ediliyor. İşte biyografisi ve hakkında merak edilenler...

İsmail Kartal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler, tanıdık bir isimle yeniden el sıkıştı. Kulüp, daha önce de takımı çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması beklenirken, futbolseverler "İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyerinde hangi takımları çalıştırdı?" sorularını merak etmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal hakkında detaylar…

İsmail Kartal kimdir?

İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Anadolukavağı'nda dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerinde özellikle Fenerbahçe formasıyla tanınmış, sonrasında ise teknik direktörlük kariyeriyle adından söz ettirmiştir.

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!

İsmail Kartal futbol kariyeri

Futbola Sarıyer altyapısında başlayan İsmail Kartal, 1981'de Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada iki sezon forma giydikten sonra 1983 yılında Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertli formayla tam 10 yıl boyunca sahaya çıkan Kartal, 235 maçta görev aldı ve 15 gol kaydetti.

1993-94 sezonunda Denizlispor'a transfer olan deneyimli sağ bek, burada çıktığı 32 maçta 12 gol atarak kariyerinin en skorer dönemini yaşadı. Son olarak Adanaspor'da forma giydikten sonra 1995 yılında aktif futbolculuk hayatını noktaladı.

Fenerbahçe'de milli ara sonrası yeni düzen!

İsmail Kartal milli takım kariyeri

İsmail Kartal, 2 kez Türkiye U-21, 6 kez ise A Milli Takım forması giydi.

Toplamda 8 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

İsmail Kartal teknik direktörlük kariyeri

Aktif futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenörlüğe yönelen Kartal, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk teknik direktörlük deneyimini 2000-2001 sezonunda Kardemir Karabükspor'da yaşadı. Ardından Sivasspor'u çalıştırarak 2004-2005 sezonunda takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı.

2006-2009 yılları arasında Altay, Mardinspor, Malatyaspor, Orduspor ve Konya Şekerspor gibi takımlarda görev alan Kartal, 2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipteki ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Daha sonraki süreçte Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor'u çalıştırdı.

2021 sonrası tekrar Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Kartal, 2023-24 sezonunda takımıyla ligi ikinci sırada bitirdi.

2025 yılında İran ekibi Persepolis'in başına geçti.

İsmail Kartal kaç yaşında?

Aslen Rizeli olan İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 yılında doğdu. 64 yaşındaki İsmail Kartal, futbolculuk döneminde mücadeleci yapısıyla öne çıkarken, teknik direktörlük kariyerinde de çalıştırdığı takımlarda disiplinli ve taktiksel yaklaşımıyla tanındı.

