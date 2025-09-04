PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de milli ara sonrası yeni düzen!

Milli aranın ardından Fenerbahçe'de orta saha tamamen yenilenecek. Asensio'nun gelişi kurguyu değiştirirken, Alvarez veya İsmail'in yanında yeni bir 8 numaranın görev yapması planlanıyor. Yönetim, transfer için girişimlerini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de milli ara sonrası yeni düzen!

Fenerbahçe'de milli aradan sonra orta saha dizilişi büyük ölçüde değişecek.

Teknik heyet, son haftalarda Sebastian Szymanski ve Fred'in performanslarında düşüş gözlemledi. Kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat'ın da ayrılığı, planlamaları doğrudan etkiledi.

AsensioAsensio

ASENSIO ETKİSİ

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marco Asensio'nun takıma katılması, dengeleri tamamen değiştirdi. İspanyol futbolcunun ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olacağı öğrenilirken, 8 numara pozisyonunda ise Edson Alvarez veya İsmail Yüksek'in görev alması bekleniyor. Yönetim, Fred'in yanına merkez orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hamlenin en önemli nedeni, takımın gelecek dönemde sergilemek istediği tempolu oyun.

Fenerbahçede 4. İsmail Kartal dönemi!Fenerbahçede 4. İsmail Kartal dönemi!
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Vakıf Katılım
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Türk Telekom
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
O iller sarı alarm listesinde | MGM'den sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 60 km hızla esecek! Bugün hangi şehirlerde yağmur var?
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacak"
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!