Fenerbahçe'de milli ara sonrası yeni düzen!

Fenerbahçe'de milli aradan sonra orta saha dizilişi büyük ölçüde değişecek. Teknik heyet, son haftalarda Sebastian Szymanski ve Fred'in performanslarında düşüş gözlemledi. Kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat'ın da ayrılığı, planlamaları doğrudan etkiledi.

Asensio



ASENSIO ETKİSİ



Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marco Asensio'nun takıma katılması, dengeleri tamamen değiştirdi. İspanyol futbolcunun ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olacağı öğrenilirken, 8 numara pozisyonunda ise Edson Alvarez veya İsmail Yüksek'in görev alması bekleniyor. Yönetim, Fred'in yanına merkez orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hamlenin en önemli nedeni, takımın gelecek dönemde sergilemek istediği tempolu oyun.