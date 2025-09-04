PODCAST CANLI YAYIN

Ismael Bennacer'den Trabzonspor'a ret!

Milan'ın orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddediyor. Karadeniz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayamadığı, ancak masada hala teklif olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ismael Bennacer'den Trabzonspor'a ret!
Sezona etkili bir başlangıç yapan Trabzonspor, orta saha takviyesi gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bordo-mavililer, transfer listesinin başında yer alan Milan'ın Cezayirli yıldızından henüz olumlu bir geri dönüş alamadı.

Ismael BennacerIsmael Bennacer

BENNACER SICAK BAKMIYOR

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre, Milano ekibinin orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddediyor.

MASADA HALA TEKLİF VAR

Haberde, Karadeniz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayamadığı, ancak masada hala teklif olduğu aktarıldı.

Benjamin Bouchouari Trabzonsporda! İşte bonservis bedeliBenjamin Bouchouari Trabzonsporda! İşte bonservis bedeli
Benjamin Bouchouari Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Vakıf Katılım
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Türk Telekom
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu