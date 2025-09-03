PODCAST CANLI YAYIN

Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı için kesin karar!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia öne sürüldü.

21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, "Ben yokum" dedi.

Önceki günlerde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılırken Yıldırım'ın, bu fikirden vazgeçtiği öğrenildi.

Kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesinde bulunan Yıldırım'ın aday olmama ve hiçbir adayı desteklememe yönünde karar aldığı belirtildi. Öte yandan diğer adaylar Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp'in birleşeceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de iki başkan adayı Saran ve Kutlualp birleşme sinyali verdiFenerbahçe’de iki başkan adayı Saran ve Kutlualp birleşme sinyali verdi
Fenerbahçe’de iki başkan adayı Saran ve Kutlualp birleşme sinyali verdi

