Fenerbahçe’de iki başkan adayı Saran ve Kutlualp birleşme sinyali verdi

Fenerbahçe’de kongre öncesi birleşecekleri belirtilen başkan adayları Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran’ın Aziz Yıldırım’dan ya aday olup seçime girmesini ya da kendilerine destek vermesini isteyecekleri öğrenildi.

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak kongre öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Gelen iddialara göre Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran birleşmeyi düşünüyor. İki adayın bu formül üzerine Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile bir araya gelecekleri belirlendi. İki adayın yapılacak görüşmede Yıldırım'dan seçimde aday olmasını isteyecekleri ve kendisini destekleyeceklerini dile getirecekleri öğrenildi.

Diğer bir iddia ise İki adayın, Yıldırım'ın aday olmaması halinde seçimde kendilerini desteklemelerini istedikleri yönünde. Saran ve Kutlualp'in birleşmeleri halinde futbol şubesini Aykut Kocaman'a emanet edip Volkan Demirel'e de Kocaman'ın yardımcılığını teklif edecekleri de gelen haberler arasında.

CAMİADAN DESTEK VAR

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, "Camiada Sadettin Saran'la birleşmemize yönelik bir istek var! 24 saatte her şey değişebilir!" diye konuştu.

