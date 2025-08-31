Hakim Ziyech'e transfer önerisi!

Eski Faslı milli futbolcu Mustapha El Haddaoui, Africafoot'a yaptığı açıklamada Ziyech'in kulüpsüz kalmasını büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. El Haddaoui, Katar tercihinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Katar'da oynadığınızda Avrupa kulüplerinin radarından çıkıyorsunuz. Bu da yeniden üst düzey bir transfer yapmanızı zorlaştırıyor. Umarım Ziyech en kısa sürede doğru kulübü bulur." dedi.

ELCHE VE GENÇLERBİRLİĞİ İHTİMALİ

Ziyech için adı geçen kulüpler arasında Elche ve Gençlerbirliği öne çıkıyor. El Haddaoui, Elche'nin İspanya gibi güçlü bir ligde oynamasının avantaj olabileceğini, ancak yeni yükselen bir takım olması sebebiyle düşme hattında zorluk yaşayabileceğini söyledi. Gençlerbirliği için de benzer bir yorum yapan eski futbolcu, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımda Ziyech'in adaptasyonu kolay olmayabilir." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'YA DÖNMESİ ÖNERİLİYOR

El Haddaoui'ye göre Ziyech için en mantıklı çözüm yeniden Hollanda'ya dönmek. Daha önce Ajax formasıyla büyük çıkış yakalayan Faslı yıldızın, Twente veya Heerenveen gibi kulüplerde hızlıca uyum sağlayabileceğini söyleyen El Haddaoui, "Bence en uygun seçenek Hollanda. Orada hem oynar hem de yeniden formunu yakalar. Bu noktada zaman kaybetmemeli." dedi.