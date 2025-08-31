PODCAST CANLI YAYIN

Hakim Ziyech'e transfer önerisi!

Transfer döneminin son günlerine girilirken Faslı yıldız Hakim Ziyech, henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al Duhail’e transfer olan deneyimli oyuncu, şu anda kulüpsüz durumda.

Giriş Tarihi:
Hakim Ziyech'e transfer önerisi!

Eski Faslı milli futbolcu Mustapha El Haddaoui, Africafoot'a yaptığı açıklamada Ziyech'in kulüpsüz kalmasını büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. El Haddaoui, Katar tercihinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Katar'da oynadığınızda Avrupa kulüplerinin radarından çıkıyorsunuz. Bu da yeniden üst düzey bir transfer yapmanızı zorlaştırıyor. Umarım Ziyech en kısa sürede doğru kulübü bulur." dedi.

ELCHE VE GENÇLERBİRLİĞİ İHTİMALİ

Ziyech için adı geçen kulüpler arasında Elche ve Gençlerbirliği öne çıkıyor. El Haddaoui, Elche'nin İspanya gibi güçlü bir ligde oynamasının avantaj olabileceğini, ancak yeni yükselen bir takım olması sebebiyle düşme hattında zorluk yaşayabileceğini söyledi. Gençlerbirliği için de benzer bir yorum yapan eski futbolcu, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımda Ziyech'in adaptasyonu kolay olmayabilir." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'YA DÖNMESİ ÖNERİLİYOR

El Haddaoui'ye göre Ziyech için en mantıklı çözüm yeniden Hollanda'ya dönmek. Daha önce Ajax formasıyla büyük çıkış yakalayan Faslı yıldızın, Twente veya Heerenveen gibi kulüplerde hızlıca uyum sağlayabileceğini söyleyen El Haddaoui, "Bence en uygun seçenek Hollanda. Orada hem oynar hem de yeniden formunu yakalar. Bu noktada zaman kaybetmemeli." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de "Daha adil bir dünya" dedi
Gençlerbirliği - Fenerbahçe | Süper Lig maçı CANLI
Başkan Erdoğan Çin'de! ŞİÖ'nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse "Düğüne geldim" diyerek girmiş
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
İzmir'in 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar çeşmelere koştu uzun kuyruklar oluştu
Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! İsrail'in sesi Namık Tan... Suriye'de siyonistlerle aynı çizgide
5G'de geri sayım başladı! 16 Ekim ihale 1 Nisan 2026 kullanım!
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım
Meteoroloji’den 6 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? | Sıcak hava geri geliyor
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Laubali"
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!