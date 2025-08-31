Aziz Yıldırım'ın başkanlık için listesi netleşti!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Kulübü’nün yaptığı açıklamaya göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde seçim, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım'ın listesi de belli oldu

Toplam 49 bin 268 üye seçime katılma hakkına sahip olacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için adaylık başvuruları 6 Eylül 2025 saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Saadettin Saran (AA)Saadettin Saran (AA)

SADETTİN SARAN İLK ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Seçim sürecinde ilk resmi adaylığını açıklayan isim Sadettin Saran olmuştu. Yeterli imzaları toplayan Saran, teknik direktör adayı olarak da Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'yu düşündüğünü açıklamıştı. Saran, Mourinho sonrası dönemde Conceiçao'nun kulüp için daha uygun bir isim olduğunu dile getirmişti.

Aziz Yıldırım (AA)Aziz Yıldırım (AA)

AZİZ YILDIRIM SAHAYA İNDİ

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bozarak seçim yarışına dahil oldu. Yönetim ekibiyle son görüşmelerini yapan Yıldırım, adaylık kararını kesinleştirdi.

Yıldırım'ın seçimde yarışacağı yönetim listesi ise şu şekilde:

  • Aykut Kocaman
  • Mehmet Ali Aydınlar
  • Hakan Bilal Kutlualp
  • Yahya Ülker
  • Ozan Balaban
  • Önder Fırat
  • Murat Salar
  • Serhat Cecen
  • Ömer Onan

Aziz Yıldırım (AA)Aziz Yıldırım (AA)

HAKAN BİLAL KUTLUALP YILDIRIM'IN LİSTESİNDE

Daha önce bağımsız şekilde başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, sürpriz bir karar alarak Aziz Yıldırım'ın listesinde yer aldı. Böylece seçim öncesi camiada önemli bir birleşme gerçekleşmiş oldu.

FENERBAHÇE'DE ÇEKİŞMELİ SEÇİM BEKLENİYOR

Sadettin Saran ve Aziz Yıldırım'ın ardından başka adayların çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, seçim atmosferinin son yılların en çekişmeli yarışı olması bekleniyor. Fenerbahçe camiası, kulübün geleceğini belirleyecek bu kritik seçim için gün sayıyor.

