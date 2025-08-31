Aziz Yıldırım'ın başkanlık için listesi netleşti!

Toplam 49 bin 268 üye seçime katılma hakkına sahip olacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için adaylık başvuruları 6 Eylül 2025 saat 18.00'e kadar yapılabilecek.
SADETTİN SARAN İLK ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Seçim sürecinde ilk resmi adaylığını açıklayan isim Sadettin Saran olmuştu. Yeterli imzaları toplayan Saran, teknik direktör adayı olarak da Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'yu düşündüğünü açıklamıştı. Saran, Mourinho sonrası dönemde Conceiçao'nun kulüp için daha uygun bir isim olduğunu dile getirmişti.
AZİZ YILDIRIM SAHAYA İNDİ
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bozarak seçim yarışına dahil oldu. Yönetim ekibiyle son görüşmelerini yapan Yıldırım, adaylık kararını kesinleştirdi.
Yıldırım'ın seçimde yarışacağı yönetim listesi ise şu şekilde:
- Aykut Kocaman
- Mehmet Ali Aydınlar
- Hakan Bilal Kutlualp
- Yahya Ülker
- Ozan Balaban
- Önder Fırat
- Murat Salar
- Serhat Cecen
- Ömer Onan