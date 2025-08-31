Aziz Yıldırım'ın başkanlık için listesi netleşti!

Aziz Yıldırım (AA)

HAKAN BİLAL KUTLUALP YILDIRIM'IN LİSTESİNDE

Daha önce bağımsız şekilde başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, sürpriz bir karar alarak Aziz Yıldırım'ın listesinde yer aldı. Böylece seçim öncesi camiada önemli bir birleşme gerçekleşmiş oldu.

FENERBAHÇE'DE ÇEKİŞMELİ SEÇİM BEKLENİYOR

Sadettin Saran ve Aziz Yıldırım'ın ardından başka adayların çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, seçim atmosferinin son yılların en çekişmeli yarışı olması bekleniyor. Fenerbahçe camiası, kulübün geleceğini belirleyecek bu kritik seçim için gün sayıyor.