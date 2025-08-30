PODCAST CANLI YAYIN

Nefes kesen uzatmalarda 2 gol! Kocaelispor - Kayserispor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta Kocaeli'de devam etti. Kocaelispor evinde Kayserispor'u ağırladı. İki takımın mücadelesinde uzatmalara kadar gol çıkmadı. Konuk takımın yıldızı László Bénes muhteşem golüyle 1-0'lık üstünlüğü getirdi. Ancak Bruno Petkovic, skoru dengeledi. Maç 1-1 sona erdi.

Kocaelispor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor ilk puanını aldı (İHA)Kocaelispor ilk puanını aldı (İHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31. dakikada Kocaelispor'un kontratağında topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı.

35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkovic, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kayserispor Göztepe'yi ağırlayacakKayserispor Göztepe'yi ağırlayacak

GAZİANTEP'E GİDECEK

Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk puanını alan Kocaelispor, milli ara sonrasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak. İlk galibiyetine çok yaklaşan ancak 2 puan kaybıyla sahadan ayrılan sarı kırmızılılar ise Göztepe'yi ağırlayacak.

