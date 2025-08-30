Kocaelispor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
31. dakikada Kocaelispor'un kontratağında topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı.
35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkovic, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
GAZİANTEP'E GİDECEK
Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk puanını alan Kocaelispor, milli ara sonrasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak. İlk galibiyetine çok yaklaşan ancak 2 puan kaybıyla sahadan ayrılan sarı kırmızılılar ise Göztepe'yi ağırlayacak.