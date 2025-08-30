Kocaelispor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor ilk puanını aldı (İHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31. dakikada Kocaelispor'un kontratağında topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı.

35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkovic, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.