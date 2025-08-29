PODCAST CANLI YAYIN

Para kürekçi Yener Aras 2028'i istiyor!

Milli para kürekçi Yener Aras, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmayı hedefliyor. Aktif spor yaşamını sürdürürken 2 Eylül 2024’te geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci (parapleji) tanısı konulan Aras, spordan kopmadı ve yeni bir branşta yoluna devam etme kararı aldı.

1999 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya gelen ve beş çocuklu çiftçi bir ailenin evladı olan Yener Aras, 2008'de ailesiyle birlikte Kocaeli'nin Darıca ilçesine taşındı. Eğitimine burada devam eden Aras, ortaokul yıllarında atletizmle tanıştı. Kısa sürede önemli dereceler elde eden başarılı sporcu, kariyerinde atletizm branşında 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan ikinciliği ve 1 Avrupa 9.'luğu elde ederek dikkat çekti.

SAKATLIK SONRASI ANTRENÖRLÜK

Sporculuk kariyeri boyunca eğitimine de devam eden Aras, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından aktif sporculuğu bırakıp antrenörlüğe yöneldi. Bu süreçte 6 yıl boyunca Galatasaray Futbol Okulu'nda başantrenörlük yaptı. Ayrıca Darıca Eğitim Spor Kulübü'nde yüzme eğitmenliği ve atletik performans koçluğu görevlerini üstlendi. Ardından Golden Body Spor Salonu'nu işletmeye başladı.

HEDEFİ 2028

Ancak 2024 yılındaki trafik kazası hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Omurilik felci tanısı almasına rağmen spora bağlılığını sürdüren Yener Aras, para kürek sporuna adım attı. Bugün yeni branşında çalışmalarına devam eden milli sporcu, en büyük hedefini Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmek olarak belirledi.

