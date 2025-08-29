Para kürekçi Yener Aras 2028'i istiyor!

1999 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya gelen ve beş çocuklu çiftçi bir ailenin evladı olan Yener Aras, 2008'de ailesiyle birlikte Kocaeli'nin Darıca ilçesine taşındı. Eğitimine burada devam eden Aras, ortaokul yıllarında atletizmle tanıştı. Kısa sürede önemli dereceler elde eden başarılı sporcu, kariyerinde atletizm branşında 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan ikinciliği ve 1 Avrupa 9.'luğu elde ederek dikkat çekti.

SAKATLIK SONRASI ANTRENÖRLÜK

Sporculuk kariyeri boyunca eğitimine de devam eden Aras, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından aktif sporculuğu bırakıp antrenörlüğe yöneldi. Bu süreçte 6 yıl boyunca Galatasaray Futbol Okulu'nda başantrenörlük yaptı. Ayrıca Darıca Eğitim Spor Kulübü'nde yüzme eğitmenliği ve atletik performans koçluğu görevlerini üstlendi. Ardından Golden Body Spor Salonu'nu işletmeye başladı.