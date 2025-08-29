Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de

Kerem Aktürkoğlu'nun restinin ardından Fenerbahçe ile Benfica arasında anlaşma sağlandı. Millî futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
YAŞANAN SÜREÇ: ALİ KOÇ LİZBON'DAN DÖNMEDİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç ise takımla birlikte İstanbul'a dönmedi, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmeleri için Lizbon'da kaldı.
GOL SEVİNCİ YAŞAMADI
İki kulüp yaklaşık bir aydır pazarlıklarını sürdürürken Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu ancak play-off sonrası bırakabileceğini iletmişti. Milli futbolcu rövanş maçında gol atmış, ancak gol sevincini yaşamamıştı.