PODCAST CANLI YAYIN

Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de

UEFA Avupa Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Portekiz temsilcisinin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de

Kerem Aktürkoğlu'nun restinin ardından Fenerbahçe ile Benfica arasında anlaşma sağlandı. Millî futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

YAŞANAN SÜREÇ: ALİ KOÇ LİZBON'DAN DÖNMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç ise takımla birlikte İstanbul'a dönmedi, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmeleri için Lizbon'da kaldı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

GOL SEVİNCİ YAŞAMADI

İki kulüp yaklaşık bir aydır pazarlıklarını sürdürürken Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu ancak play-off sonrası bırakabileceğini iletmişti. Milli futbolcu rövanş maçında gol atmış, ancak gol sevincini yaşamamıştı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

O TEKLİFE RET!

Fanatik'in aktardığı bilgilere göre, Benfica yönetimi Fenerbahçe'nin 22,5+2,5 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Başkan Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'a dönüş yaptı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

BENFICA 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Portekiz temsilcisinin, son görüşmede bonuslarla birlikte en az 30 milyon euroluk talepte bulunduğu belirtildi. İki kulüp arasında yeni bir görüşmenin kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

AMOURA BEKLENDİ

Benfica'nın, Kerem Aktürkoğlu'nu bırakabilmesi için Amoura transferinin sonuçlanmasını beklediği öğrenildi. Wolfsburg'un, Amoura için Benfica'ya bu gece yarısına kadar süre verdiği kaydedildi. Alman kulübü, hızlı bir şekilde yanıt bekledi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

35 MİLYON EURO İSTENDİ

Benfica, 17 Ağustos'ta Amoura için 27 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren teklif yapmış, ancak Wolfsburg minimum 35 milyon euro talep etmişti. Portekiz ekibi, Amoura transferini Kerem'den elde edilecek gelirle finanse etmeyi hedefledi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

KEREM'İN BASKISI SONUÇ VERDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica yetkililerine, "Burada yeterince kaldım. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek için, zor durumdayken bile takıma profesyonelce destek verdim. Bu süreçte her isteğinizi yerine getirdim. Şimdi siz de bana yardımcı olun. Türkiye'ye, ailemin yanına, Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum." dediği aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

İŞTE BENFICA'NIN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Türk Telekom
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Külliye'de "ekonomi" zirvesi: Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Komisyon" mesajı: Aslolan terörün kurutulmasıdır | "Anayasa komisyonu değil"
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
ABD dergisinden çok konuşulacak Türkiye analizi: Bölgesel gücü son asrın zirvesinde
ATV'nin iddialı gündüz kuşağı programları yeni sezon için hazır: Müge Anlı ve Esra Erol başlıyor!
Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı!
Fenerbahçe transfer bombasını patlatmak üzere! Bavullarını topluyor
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür