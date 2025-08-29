Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de

Portekiz kulübü Benfica , Kerem'in Fenerbahçe 'ye transfer olduğunu resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada millî futblcunun 25 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olduğunu bildirdi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)

İŞTE BENFICA'NIN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."