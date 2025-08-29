Carlos Cuesta transfer için Brezilya'ya gitti

ESPN Brezilya'nın haberine göre, taraflar Cuesta için kiralama konusunda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Vasco da Gama, Galatasaray'a 700 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca sözleşmeye şartlara bağlı olmak üzere 6 milyon euro değerinde zorunlu satın alma opsiyonu da eklendi.