Carlos Cuesta transfer için Brezilya'ya gitti

Galatasaray’da yaz transfer döneminde savunma hattında beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılıların Genk’ten kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama’ya transfer oluyor.

ESPN Brezilya'nın haberine göre, taraflar Cuesta için kiralama konusunda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Vasco da Gama, Galatasaray'a 700 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca sözleşmeye şartlara bağlı olmak üzere 6 milyon euro değerinde zorunlu satın alma opsiyonu da eklendi.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN BREZİLYA'YA GİTTİ

Transfer sürecinde son aşamaya gelinirken Carlos Cuesta, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzaları atmak üzere Rio de Janeiro'ya gitti. Brezilya ekibinin kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

26 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılarda genellikle rotasyon oyuncusu olarak görev yapan Cuesta, beklenen performansı sergileyemedi ve ayrılık kararı kaçınılmaz hale geldi.

