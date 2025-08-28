PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede

Trabzonspor, Watford’un Faslı orta sahası Imran Louza’ya kancayı attı. İlk görüşmeden sonuç alamayan Fırtına, yeni bir teklif daha sunacak.

Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo- Mavililer'in Teknik Direktörü Fatih Tekke, 26 yaşındaki Louza için yönetime olumlu rapor sundu. Merkez orta sahada görev yapan Faslı oyuncunun aynı zamanda ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilmesi, teknik ekibin transfere ayrı bir önem vermesine neden oldu.

Watford ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Louza için Bordo-Mavililer ilk resmi adımı attı. Ancak oyuncu cephesinden gelen geri dönüşler beklentilerin altında kaldı. Lokomotiv Moskova kulübünün de Louza için devreye girmesi ve cazip bir teklif sunması nedeniyle yönetim, yeni bir teklif daha sunmayı planlıyor.

