Galatasaray Barış Alper Yılmaz krizinde alternatif olarak Kevin Santos’u listesine aldı

NEOM’dan çok ciddi bir teklif alan Barış Alper Yılmaz’la ilgili süreci henüz netleştiremeyen Sarı-Kırmızılılar olası ayrılığa karşın hazırlıklarını yapıyor. Yönetimin Shakhtar Donetsk formasını giyen Kevin’i yakın takibe aldığı öğrenildi.

Avrupa için listelerin verilmesine 1 hafta kala kaleci ve stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray bir yandan da Barış Alper Yılmaz krizine çözüm arıyor. Suudi kulübü NEOM'dan çok ciddi bir teklif alan ve ayrılık için adeta gemileri yakan milli futbolcuyu takımda kalması için henüz ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar olası ayrılık için de hazırlık yapıyor.

Alınan bilgilere göre yönetim, kanat transferi için 5-6 oyuncunun yer aldığı bir liste oluşturdu. Bu listenin ilk sırasında da Shakhtar Donetsk formasını giyen Kevin Santos Lopes de Macedo'nun yer aldığı öğrenildi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız özellikle Beşiktaş'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Başta Fulham olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın kadrosuna katmak istediği Kevin için Ukrayna ekibinin 25 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

2028 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Sambacı, TFF'nin 2022 kuralına da uyuyor. Galatasaray yönetimi ilk hedef olarak Barış Alper'i takımda tutmak istiyor. Ancak bu başarılamazsa Kevin için hemen düğmeye basılacak.

Kevin beşiktaş'a karşı oynadığı futbolla herkesin dikkatini çekmişti. sambacı, cimbom'un listesine girdi.

