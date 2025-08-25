El Bilal Toure Beşiktaş'a yakın

El Bilal Toure



BEŞİKTAŞ FEYENOORD'U YARIŞTA GEÇTİ



23 yaşındaki oyuncu ile Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord da ilgileniyordu.



Ancak transfer yarışına Beşiktaş'ın da dahil olması ile birlikte transfer bedelinin artması sonrasında Hollandalılar masadan ayrıldı.