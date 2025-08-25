El Bilal Toure Beşiktaş'a yakın

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, santfor transferi konusunda önemli bir adım attı.
Voetball International'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Atalanta oyuncusu El Bilal Toure'yi kadrosuna katma aşamasında önemli mesafe kat etti.
BEŞİKTAŞ FEYENOORD'U YARIŞTA GEÇTİ
23 yaşındaki oyuncu ile Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord da ilgileniyordu.
Ancak transfer yarışına Beşiktaş'ın da dahil olması ile birlikte transfer bedelinin artması sonrasında Hollandalılar masadan ayrıldı.