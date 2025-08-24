Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray , hücum hattını güçlendirmek için 26 yaşındaki Fransız futbolcuyu gündemine aldı. Yönetimin, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroya yıldız bir isim kazandırmak istediği ifade edildi.

Christopher Nkunku (Takvim Foto Arşiv)

NKUNKU'YA AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray'ın ilgisinin yanı sıra, Nkunku için Avrupa'dan da güçlü talipler bulunuyor. Eski takımı RB Leipzig, Premier Lig temsilcisi Aston Villa ve Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in de oyuncu için devrede olduğu öne sürüldü.