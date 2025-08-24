Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için 26 yaşındaki Fransız futbolcuyu gündemine aldı. Yönetimin, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroya yıldız bir isim kazandırmak istediği ifade edildi.
NKUNKU'YA AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ
Galatasaray'ın ilgisinin yanı sıra, Nkunku için Avrupa'dan da güçlü talipler bulunuyor. Eski takımı RB Leipzig, Premier Lig temsilcisi Aston Villa ve Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in de oyuncu için devrede olduğu öne sürüldü.
CHELSEA PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 42 resmi maça çıkan Christopher Nkunku, takımına 14 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Teknik becerisi, hızını hücumdaki yaratıcılığıyla birleştiren Fransız yıldız, piyasa değerini her geçen sezon artırmayı başardı.