Alexander Djiku için sürpriz talip!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Lille, 31 yaşındaki Ganalı savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Fransız temsilcisinin Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE GELECEĞİ BELİRSİZ
Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Djiku, Mourinho'nun kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maça çıkan deneyimli savunmacı, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Defans hattındaki tecrübesiyle dikkat çeken Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.