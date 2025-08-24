PODCAST CANLI YAYIN

Alexander Djiku için sürpriz talip!

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro planlaması hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Bu isimlerden biri olan Alexander Djiku için Fransa’dan sürpriz bir talip çıktı.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Lille, 31 yaşındaki Ganalı savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Fransız temsilcisinin Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE GELECEĞİ BELİRSİZ

Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Djiku, Mourinho'nun kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maça çıkan deneyimli savunmacı, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Defans hattındaki tecrübesiyle dikkat çeken Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

FRANSA'YA DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin Djiku konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Lille'in kiralama teklifine olumlu yanıt verilmesi halinde, oyuncunun önümüzdeki sezon Ligue 1'de forma giymesi gündeme gelecek.

