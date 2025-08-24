Alexander Djiku için sürpriz talip!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Lille , 31 yaşındaki Ganalı savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Fransız temsilcisinin Fenerbahçe 'ye kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Alexander Djiku (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'DE GELECEĞİ BELİRSİZ

Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Djiku, Mourinho'nun kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.