arşılaşmanın normal süresi 2-2 biterken, kupanın formatı gereği direkt penaltılara geçildi. Seri penaltı atışlarında Al Ahli , Al Nassr 'ı 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Cristiano Ronaldo (AFP)

RONALDO'DAN TARİHİ REKOR

Mücadelenin 41. dakikasında Cristiano Ronaldo, penaltıdan kaydettiği golle Al Nassr'ı öne geçirdi. Bu golle birlikte 40 yaşındaki yıldız, Al Nassr formasıyla 100 gole ulaştı ve tarihe geçti. Ronaldo, böylece dört farklı kulüp ve milli takım formasıyla 100 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu.

Real Madrid: 450 gol

Manchester United: 145 gol

Juventus: 101 gol

Portekiz Milli Takımı: 138 gol

Al Nassr: 100 gol