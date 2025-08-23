arşılaşmanın normal süresi 2-2 biterken, kupanın formatı gereği direkt penaltılara geçildi. Seri penaltı atışlarında Al Ahli, Al Nassr'ı 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
RONALDO'DAN TARİHİ REKOR
Mücadelenin 41. dakikasında Cristiano Ronaldo, penaltıdan kaydettiği golle Al Nassr'ı öne geçirdi. Bu golle birlikte 40 yaşındaki yıldız, Al Nassr formasıyla 100 gole ulaştı ve tarihe geçti. Ronaldo, böylece dört farklı kulüp ve milli takım formasıyla 100 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu.
Real Madrid: 450 gol
Manchester United: 145 gol
Juventus: 101 gol
Portekiz Milli Takımı: 138 gol
Al Nassr: 100 gol
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
45+6. dakika: Al Ahli, Enzo Millot'un asistinde Franck Kessie'nin golüyle eşitliği yakaladı.
83. dakika: Marcelo Brozovic, Al Nassr'ı yeniden öne geçirdi.
90+'larda: Roger Ibanez sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Penaltılar: Al Ahli, atışları 5-3 kazanarak kupayı müzesine götürdü.