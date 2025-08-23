PODCAST CANLI YAYIN

Ronaldo tarihe geçti ama Merih Demiral kupayı kazandı! Al-Nassr - Al-Ahli: 2-2 (penaltılarla 3-5) | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Nassr ile Al Ahli, Hong Kong’da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede normal süre 2-2 sona erdi, penaltılarda gülen taraf Al Ahli oldu.

arşılaşmanın normal süresi 2-2 biterken, kupanın formatı gereği direkt penaltılara geçildi. Seri penaltı atışlarında Al Ahli, Al Nassr'ı 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Cristiano Ronaldo (AFP)Cristiano Ronaldo (AFP)

RONALDO'DAN TARİHİ REKOR

Mücadelenin 41. dakikasında Cristiano Ronaldo, penaltıdan kaydettiği golle Al Nassr'ı öne geçirdi. Bu golle birlikte 40 yaşındaki yıldız, Al Nassr formasıyla 100 gole ulaştı ve tarihe geçti. Ronaldo, böylece dört farklı kulüp ve milli takım formasıyla 100 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu.

Real Madrid: 450 gol

Manchester United: 145 gol

Juventus: 101 gol

Portekiz Milli Takımı: 138 gol

Al Nassr: 100 gol

Cristiano Ronaldo (REUTERS)Cristiano Ronaldo (REUTERS)

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

45+6. dakika: Al Ahli, Enzo Millot'un asistinde Franck Kessie'nin golüyle eşitliği yakaladı.

83. dakika: Marcelo Brozovic, Al Nassr'ı yeniden öne geçirdi.

90+'larda: Roger Ibanez sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Penaltılar: Al Ahli, atışları 5-3 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Cristiano Ronaldo (REUTERS)Cristiano Ronaldo (REUTERS)

MERİH DEMİRAL İLK 11'DE

Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 51. dakikada sarı kart gören Demiral, savunmadaki kritik müdahaleleriyle takımına katkı sağladı.

