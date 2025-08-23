Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi!

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı.



Kerem de Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi.



Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.